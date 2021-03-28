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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين وليتوانيا تبحثان التعاون فى التمكين الاقتصادى والسياسى للمرأة

الأحد 28/مارس/2021 - 05:46 م
آمال حمد
آمال حمد
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بحثت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية آمال حمد، مع رئيس مكتب تمثيل ليتوانيا لدى فلسطين السفير فرتاس بنكايتيس، سبل تعزيز التعاون المشترك في التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة.

وأشادت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية- خلال لقائهما اليوم الأحد في رام الله- بالعلاقات التاريخية بين فلسطين وليتوانيا، مثمنة دعم ليتوانيا المتواصل للقضية الفلسطينية.

وتطرقت الوزيرة- حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية- إلى أبرز المحاور التي تعمل عليها وزارة شئون المرأة حاليا في ظل الإرادة السياسية الداعمة لقضايا المرأة، وبالتعاون مع كل الشركاء، وكذلك الاستراتيجيات الوطنية مع كل المؤسسات لمناهضة العنف ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات، مقدمة لمحة عن عمل الوزارة على السياسات والقوانين التي تهدف إلى تعزيز المساواة وتمكين النساء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومناهضة العنف ضد المرأة.

من جهته، أكد سفير ليتوانيا موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، واستمرارها في دعم المشاريع التطويرية والتنموية في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة في فلسطين، متعهدا بأن تكون فترة وجوده في فلسطين هي فترة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

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