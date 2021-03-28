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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انقلاب سيارة نقل ثقيل بالطريق الإقليمي في المنوفية

الأحد 28/مارس/2021 - 05:17 م
انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل ثقيل بالطريق الإقليمي
ولاء القاضى
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انقلبت سيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية، محملة بالبنجر، وعلى الفور تحرك إلى مكان الواقعة مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، للوقوف على حجم الخسائر وفتح الطريق.

واستقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إخطار من وحيد عبد ربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، يفيد بتلقيه اتصال من الوحدة المحلية الوحدة المحلية لفيشا الكبرى التابعة لمركز منوف، بانقلاب سيارة نقل ثقيل، محملة بالبنجر، أعلى الطريق الإقليمي المار من المنوفية.

على الفور أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، توجيهات للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، بالتحرك لموقع الحادث، والتنسيق مع مديرية أمن المنوفية إدارة المرور، لرفع آثار الحادث، وفتح الطريق أمام حركة سير السيارات، وانتقل إلى مكان الحادث بمنطقة آخر حدود قريه هيت- شما، سامية سبع نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى وبحضور صبحى الموافي، رئيس الوحدة المحلية بفيشا الكبرى وتم اتخاذ الإجراءات الواجبة ولا توجد خسائر بشرية وتم عودة الطريق إلى طبيعته.

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