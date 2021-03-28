السيسى يوقع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

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وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢١، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤.

وتتضمن التعديلات أن يكون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.