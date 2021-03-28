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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«السادات رئيسًا» سجل وثائقي مصور من مكتبة الإسكندرية

الأحد 28/مارس/2021 - 07:22 م
السادات
السادات
نضال ممدوح
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صدر مؤخرا عن مكتبة الإسكندرية كتاب «السادات رئيسا» وهو عبارة عن سجل وثائقي مصور من إعداد عمرو شلبي وخالد عزب.

ويؤرخ الكتاب لحياة الرئيس الراحل أنور السادات منذ أن تولى حكم مصر في عام 1970م إلى لحظة اغتياله عام 1981م لتُطوى بها صفحة من تاريخ مصر.

يبدأ الكتاب بعرض السيرة الذاتية وقصة حياة الرئيس أنور السادات ثم عرض للصور في تسلسل زمني ليتم قراءة أكثر من سبعمائة صورة لتغطية ما يقرب من ثلاثمائة حدث متنوع، ويستهل في بداية كل عام بكلمة مأثورة من أقوال الرئيس السادات تم استخراجها من خطبه.

وفي نهاية كل عام مجموعة متنوعة من الصور العائلية التي ترصد حياة السادات قائدًا وزوجًا وأبًا. كما ينفرد هذا السجل الوثائقي بمجموعة من الصور النادرة التي يتم عرضها لأول مرة من أبرزها صور الرئيس السادات عقب أن أذاع بيان وفاة الرئيس جمال عبد الناصر سبتمبر 1970م وصورة أخرى للرئيس السادات في غرفة العمليات وهو يتابع سير المعركة في 14 أكتوبر 1973م، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من صور السيدة جيهان السادات من أبرزها صورة للسيدة جيهان السادات وهي ترتدي زي الفلاحة المصرية، والكتاب مزود بفهرس الشخصيات الألفبائي لإلقاء الضوء على معظم الشخصيات المصاحبة للرئيس السادات في صوره.

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