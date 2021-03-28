برلماني يوصي بالعمل على فض الاشتباك بين وزارة التنمية وجهاز تنمية المشروعات

قال محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد الأم بشأن تكليف جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة لتوفير الدعم للمراة المصرية سيتم إحالته من قبل اللجنة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس لتكليف اللجنة بأن يكون هذا الأمر ضمن خطة عمل اللجنة ويعتبر هذا الأمر تكليفا لعمل اللجنة خلال المرحلة القادمة.جاء ذلك على هامش انعقاد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اليوم.وبدأت اللجنة أعمالها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء قطاري الصعيد وقراءة الفاتحة ترحما عليهم.وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بضرورة العمل على تضافر الجهود لفض الاشتباك بين وزارة التنمية المحلية من جهة وجهاز تنمية المشروعات بشان الشباك الواحد والتنسيق لتطبيق القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعدم التشابك بينه وبين قانون المحلات العامة جاء ذلك خلال استضافة اللجنة لنائبي محافظتي الفيوم وبني سويف لدراسة هذا الامر وبحضور اللواء حمدي الجزار مساعد وزير التنمية المحلية ورئيس هيئة التراخيص بالوزارة وحضور ممثلي عن جهاز المشروعات وبحضور اعضاء اللجنة ونواب محافظتي الفيوم وبني سويف