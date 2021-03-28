زوجان يقضيان 18 شهرًا في تحويل منزلهم لصورة رائعة ملونة (صور)

اشترى زوجان منزل بلغ قيمته 220 ألف جنيه استرليني في نوتنجهام مرة في عام 2019، وعندما انتقلوا للعيش فيه كان كل شيء قديم وغير متجدد ووصفوا ذلك بالملل.وقال «Vrons» مدير مبيعات وصاحب المنزل: «هذا هو منزلنا الثاني الذي عشنا فيه وعندما انتقلنا إليه كان لونه بيج للغاية دون زخرفة حقيقية، لقد وفرنا قبل الانتقال لذا أردنا استخدام هذه الأموال لوضع طابعنا على المنزل وأن نشعر كون هذا المنزل هو منزلنا نحن، ويحمل طبعنا وثقافتنا».وبالفعل سرعان ما شرعوا في جعل العقار ملكًا لهم، ويعبر عن شخصيتهم وتم اتخاذ تفاصيل المنزل من جانب الحفلات الموسيقية وفن الآرت ديكو في العشرينات من القرن الماضي، مع ألوان مبهجة وقطع غير عادية وأضواء نيون.ووفقًا لموقع «metro» قام الزوجان يتجهيز كل ركن بالمنزل، البداية كانت بمنطقة الطعام "البار" حرصوا أن تكون مطلية بظل أزرق مخضر مع خزانة مشروبات دائرية ذهبية، وضوء كوكتيل نيون وردي وذهبي، ومن ثم الاهتمام بغرفة المعيشة وإنشاء مساحة رائعة للترفيه، وضحوا الزوجان بامتلاك سفرة حتى يتمكنوا من تركيب بار منزلي، أحد أفضل القرارات التي اتخذناها على الإطلاق عندما دخلنا في الإغلاق بسبب كورونا هكذا قال الزوج.ويحتوي مطبخ منزل الأحلام على ثلاجة ومجمد باللون الوردي اللامعين ووحدات مطبخ زرقاء وبلاطة خلفية على شكل غابة، وهو اختلاف جذري عن المطبخ المحايد الذي كان موجودًا من قبل، في الريسبشن تم تزيين الجدران بالأشجار والطاووس، ويجلس طاووس ذهبي كبير بجوار مرآة مطابقة، هناك مساحة بار في الهواء الطلق أيضًا.والزوجان تلقوا المساعدة من أفراد الأسرة في التزيين وورق الجدران للمساعدة في خفض التكاليف الخاصة بتجهيزات المنزل، لكنهم في النهاية سعداء للغاية بالنتيجة بعد العمل الشاق.يقول الزوج: «نتمتع حقًا بالعيش في منزل يعكس شخصيتنا، نظرًا لأن الأمور صعبة بشكل خاص في الوقت الحالي، فقد أمضينا جميعًا العام الماضي في وضع مغلق غير قادرين على رؤية عائلتنا وأصدقائنا، وبالتالي فإن كونك محاطًا بالألوان والشخصية في منزلنا يرفع مزاجي حقًا ويجعلني سعيدًا».