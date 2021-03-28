رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

زوجان يقضيان 18 شهرًا في تحويل منزلهم لصورة رائعة ملونة (صور)

الأحد 28/مارس/2021 - 05:13 م
زوجان
زوجان
شيماء دهب
طباعة
اشترى زوجان منزل بلغ قيمته 220 ألف جنيه استرليني في نوتنجهام مرة في عام 2019، وعندما انتقلوا للعيش فيه كان كل شيء قديم وغير متجدد ووصفوا ذلك بالملل.

وقال «Vrons» مدير مبيعات وصاحب المنزل: «هذا هو منزلنا الثاني الذي عشنا فيه وعندما انتقلنا إليه كان لونه بيج للغاية دون زخرفة حقيقية، لقد وفرنا قبل الانتقال لذا أردنا استخدام هذه الأموال لوضع طابعنا على المنزل وأن نشعر كون هذا المنزل هو منزلنا نحن، ويحمل طبعنا وثقافتنا».

وبالفعل سرعان ما شرعوا في جعل العقار ملكًا لهم، ويعبر عن شخصيتهم وتم اتخاذ تفاصيل المنزل من جانب الحفلات الموسيقية وفن الآرت ديكو في العشرينات من القرن الماضي، مع ألوان مبهجة وقطع غير عادية وأضواء نيون.

ووفقًا لموقع «metro» قام الزوجان يتجهيز كل ركن بالمنزل، البداية كانت بمنطقة الطعام "البار" حرصوا أن تكون مطلية بظل أزرق مخضر مع خزانة مشروبات دائرية ذهبية، وضوء كوكتيل نيون وردي وذهبي، ومن ثم الاهتمام بغرفة المعيشة وإنشاء مساحة رائعة للترفيه، وضحوا الزوجان بامتلاك سفرة حتى يتمكنوا من تركيب بار منزلي، أحد أفضل القرارات التي اتخذناها على الإطلاق عندما دخلنا في الإغلاق بسبب كورونا هكذا قال الزوج.

ويحتوي مطبخ منزل الأحلام على ثلاجة ومجمد باللون الوردي اللامعين ووحدات مطبخ زرقاء وبلاطة خلفية على شكل غابة، وهو اختلاف جذري عن المطبخ المحايد الذي كان موجودًا من قبل، في الريسبشن تم تزيين الجدران بالأشجار والطاووس، ويجلس طاووس ذهبي كبير بجوار مرآة مطابقة، هناك مساحة بار في الهواء الطلق أيضًا.

والزوجان تلقوا المساعدة من أفراد الأسرة في التزيين وورق الجدران للمساعدة في خفض التكاليف الخاصة بتجهيزات المنزل، لكنهم في النهاية سعداء للغاية بالنتيجة بعد العمل الشاق.

يقول الزوج: «نتمتع حقًا بالعيش في منزل يعكس شخصيتنا، نظرًا لأن الأمور صعبة بشكل خاص في الوقت الحالي، فقد أمضينا جميعًا العام الماضي في وضع مغلق غير قادرين على رؤية عائلتنا وأصدقائنا، وبالتالي فإن كونك محاطًا بالألوان والشخصية في منزلنا يرفع مزاجي حقًا ويجعلني سعيدًا».

موضوعات متعلقة

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2021

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

فيديو مروع للحظة تصادم سيارة ملاكى بنقل على طريق الجلالة


الصور

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

image description

وفد جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: فوز حمد والصبحى بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف

الأكثر قراءة

السيسي يوقع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021

مواعيد تشغيل المترو خلال رمضان فى الخطوط الثلاثة

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

أسامة ربيع: 369 سفينة فى انتظار عبور قناة السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

طريقة عمل فانوس رمضان بالكرتون

ساحل العاج تعلن القضاء على داء النوم

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

أيام زمان

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

«أسباب شخصية».. لماذا يسيطر الموت على قصائد محمود درويش؟

«السادات رئيسًا» سجل وثائقي مصور من مكتبة الإسكندرية

سعيد المصري: «تراث الاستعلاء» يخوض عملية تطوير التراث الشعبي

رئيس قسم المسرح بجامعة حلون يتهم الجزيرة الوثائقية بالسطو على حقوق «الأراجوز المصري»