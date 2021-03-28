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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتابع تدريب نساء المحروسة على تصميم الملابس وتصنيعها

الأحد 28/مارس/2021 - 06:00 م
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
مصطفى عبدالله
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واصلت محافظة القاهرة توجيه الأنشطة الخدمية عن طريق الجمعيات الأهلية بالمدن الجديدة المستقبلة لقاطني العشوائيات في محافظة القاهرة.

وأجرى إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، منذ قليل، زيارة لمدينة المحروسة بالسلام والمخصصة لسكان المناطق العشوائية بدعوة من رئيس جمعية خواطر مصرية للتنمية، والتي تنظم برنامجًا لتدريب وتعليم سيدات سكان مدينة المحروسة على تصنيع الملابس الجاهزة بجانب تنظيم برنامج محو الأمية.

وتابع نائب المحافظ في جولته تدريب نساء مدينة المحروسة على الخياطة وتعليمهم على كيفية التصنيع الأمثل.

وتمت الزيارة في وجود رئيس حي السلام ثان ورئيس جهاز المحروسة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتفعيل دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

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