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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحريات أجهزة الأمن في اتهام عصابة تزوير أوراق وعقود شقق سكنية

الأحد 28/مارس/2021 - 07:18 م
تزوير
تزوير
محمد عيسى
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حصلت «الدستور» على تحريات الأجهزة الأمنية حول عصابة تخصصت في تزوير أوراق وعقود الشقق السكنية واختلاسها بقصد بيعها بأوراق وهمية للتربح منه بالقاهرة الجديدة.

حملت القضية رقم 16008 لسنة 2020 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 1663 لسنة 2020 كلى القاهرة الجديدة.

جاء في أقوال عقيد شرطة بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة أن تحرياته السرية أسفرت قيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير توكيل عام ببيع الوحدة السكنية (موضوع القضية) منسوب صدوره مأمورية توثيق الجيزة، وكذا محضر استلام خاص بذات الوحدة منسوب صدوره لجهاز مدينة القاهرة الجديدة وكذا عقد بيع نهائي تمليك محرر من المتهم الأول بصفته مالك الوحدة وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل.

أضاف أن المتهم الثاني قام باستعمال تلك الأوراق المزورة بتقديمها للمجني عليه - الشاهد الأول - محتجين بكون الوحدة مملوكة للمتهم الأول، قاصدين من ذلك الاستيلاء علي أمواله.

جاء في قرار الإحالة: "بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة (محمد. أ) 68 سنة، عاطل، و(محمد. ج) 29 سنة، مهندس زراعي، لأنهما في تاريخ سابق على 16 نوفمبر ۲۰۲۰ بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قلدا بواسطة مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بمأمورية توثيق الجيزة، وكذا خاتم شعار الجمهورية الخاص بجهاز مدينة القاهرة الجديدة وكذا إمضاءات موظفي تلك الجهات، بأن قام المجهول باصطناع الخاتمین سالفي البيان على غرار الأحلام الصحيحة منهم واستعملهما بمهرهما على المحررين المزورين موضوع الاتهام الثاني وذيلهما بالإمضاءات المقلدة مع علمهم بتقليدهم".

أضاف قرار الإحالة أن المتهميّن: "اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما توكيل عام رسمي منسوب صدوره لمأمورية توثيق الجيزة، وكذا محضر استلام وحدة سكنية منسوب صدوره لجهاز مدينة القاهرة الجديد وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل، بأن اتفقا مع المجهول على ذلك، وساعده بأن أمده بالبيانات المطلوب إثباتها، فاصطنعها المجهول على غرار المحررات الصحيحة وذيلها بتوقيعات ونسبها زورا لموظفي تلك الجهات ومهرهما بالخاتمين المقلدين محل الاتهام الأول- فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة".

وتابع قرار الإحالة أن المتهمين توصلا للاستيلاء على المبالغ المالية المبينة مقدارا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه "حمادة ع"، وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهامه بالتصرف له في مال منقول (وحدة سكنية) ليست ملكا لهم ولا يحق التصرف فيها مع علمهما بذلك.

أشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الأول ارتكب تزويرا في محرر أحد الناس وهو عقد بيع نهائي تمليك مبرم فيما بينه وبين المجني عليه "مدحت. م"، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن أنشأه على غرار العقود الصحيحة منه وملأه ببيانات نسبها زورا لسالف الذكر تضمنت ملكيته للوحدة السكنية موضوع الاتهام مع علمه بتزويره.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الثاني أيضا استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام الثاني بأن قدمه للمجني عليه "حمادة. ع"، محتجا بما دون بها زورا من بيانات لبيع الوحدة السكنية موضوع القضية مع علمه بتزويره.

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