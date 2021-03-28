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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم بورسعيد» يناقش استعدادات إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الأحد 28/مارس/2021 - 06:02 م
الدكتور نبوي باهى
الدكتور نبوي باهى
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد الدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم اجتماعًا موسعًا بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات استهدف مديري العموم والإدارات التعليمية والمراحل التعليمية ومديري المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة ومسئولي شئون الطلبة والكنترولات لتفعيل ما ورد بالكتاب الدورى الوزارى رقم (٩) بشأن إجراء امتحانات شهرى أبريل ومايو للصفين الأول والثانى الثانوى العام.

وتناول وكيل الوزارة إجراءات وآليات إجراء الامتحانات وفقًا للكتاب الدورى من حيث تجهيز مقرات اللجان ولجنة النظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات، بالإضافة إلى إعداد قوائم بأسماء الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحان التكميلى الذى سيسبق امتحان شهر أبريل وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة وستجريه المدارس تحت إشراف الإدارات التعليمية.

وأشار «باهى» إلى أنه من حق الطالب اصطحاب ورقة المفاهيم التى أعدها المركز القومى للامتحانات بديلًا عن الكتاب المدرسى داخل اللجان، مضيفًا أن امتحان المواد غير المضافة للمجموع ومواد الهوية القومية للمدارس الدولية ستعقد بمعرفة المدرسة تحت إشراف الإدارة التعليمية عقب انتهاء امتحان شهر مايو، منوهًا إلى أنه فى حالة وجود عذر يحول دون أداء الطالب للامتحان سيتم العرض على مدير الإدارة التعليمية أو مدير المديرية لاتخاذ ما يراه مناسبًا وفقًا لكل حالة بما لا يخل بالصالح العام.

وقد شدد على ضرورة الالتزام بما ورد بالكتاب الدورى رقم (٩) وتوخى الدقة والحذر حرصًا على مصلحة الطلاب ومراعاة الظروف التى تمر بها البلاد وبذل المزيد من الجهد من أجل تجاوز هذه الفترة الحرجة متمنيًا للجميع التوفيق.

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