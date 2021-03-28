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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بروفات ماجدة الرومى قبل حفل قصر القبة (صور)

الأحد 28/مارس/2021 - 05:44 م
بروفات ماجدة الرومي
بروفات ماجدة الرومي
حسين الجندي - حسن امين
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تستعد المطربة ماجدة الرومي لإحياء حفل غنائي ضخم لأول مرة لها في قصر القبة، بصحبة المايسترو نادر عباسيي وأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني.

وتجري ماجدة الرومي بروفات مكثفة في دار الأوبرا المصرية، قبل انطلاق الحفل المقرر إقامته يوم 2 من شهر إبريل المقبل.

ويعد أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني الأوركسترا العربي الأول من نوعه الذي يضم أمهر العازفين الموسيقيين في مجال الموسيقى الشرقية الممتزجة مع الموسيقى الكلاسيكية أو الغربية.

وكانت ماجدة الرومي قد شاركت بحفلها في 2019 في حملة خيرية لصالح القرى الفقيرة في مصر، حيث ذهب العائد المادي الخاص بالحفل إلى عدد من الأعمال الخيرية، وهو الحفل الذي أعربت خلاله عن سعادتها دائمًا بالتواجد في مصر «التي تعتبر بمثابة حضن الأم الذي يحتضن العرب جميعا، وأنها عاهدت الله على العمل الإنساني»، وأن تكون «صوت من لا صوت له».

ويعد قصر القبة من أكبر القصور الملكية التاريخية التي تقع بمنطقة سراي القبة شرق القاهرة، وبنى في عهد الخديو إسماعيل واستمر العمل في بنائه 6 سنوات، حيث بدأ العمل في إنشائه عام 1867 وانتهى أواخر عام 1872، ومن المقرر أن تطرح تذاكر الحفل خلال الأيام القليلة المقبلة.

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