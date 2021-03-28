حريق محدود بـ«مصلحة الجمارك» في مجمع «المالية»

كشف مصدر أمني عن أنه تمت السيطرة على حريق محدود بأحد أبراج مصلحة الجمارك بمجمع وزارة المالية بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة.وأضاف مصدر من داخل الوزارة أن الوزارة أمرت العاملين بها بإخلاء مبنى مصلحة الجمارك بوزارة المالية، وذلك بناءً على خطة الحريق، مؤكدًا عدم وجود إصابات أو وفيات في الحادث.