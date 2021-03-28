إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

نشب حريق منذ قليل في مبنى أبراج وزارة المالية، وانتقلت قوات الحماية المدينة لموقع الحادث على الفور بعد تلقي البلاغ، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.وقالت مصادر: إن حريقًا محدودًا نشب في الدور الأول، ولم يتم تحديد سببه حتى الآن، وتم إخلاء المبنى والسيطرة عليه سريعًا وعودة الموظفين للعمل.وأوضحت المصادر أنه لا يوجد أي خسائر أو إصابات مادية أو بشرية.