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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فساتين زفاف باللون الوردي خلال فعاليات أسبوع الخياطة الراقية في باريس

الأحد 28/مارس/2021 - 04:57 م
فساتين زفاف باللون
فساتين زفاف باللون الوردي
سلمى بدر
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بدأت فعاليات اليوم الأخير من أسبوع الخياطة الراقية بمدينة الأحلام باريس، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات فساتين الزفاف باللون الوردي، المتربعة على عرش الموضة لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار فهو خارج عن المألوف وهادئ وجميل فضلا عن أنه مليء بالحياة.

تم تقديم فستان زفاف منفوش باللون الوردي يتوسطه حزام يظهر قوام العروس وفستان آخر قصير مع الذيل الطويل مزين بالأزهار التي تظهر بارزة فيه وكأنها طبيعية ومتموجة وفستان زفاف وردي من دون أكمام بشكل كلاسيكي يليق بالعروس التي تقيم زفافها على شاطئ البحر أو في مكان ضيق وتم تقديم فستان يغلب عليه التطريزات، مرصع بالأحجار الكريمة البراقة بأكمام طويلة التي تظهر العروس بلوك محتشم وجميل.
فساتين زفاف باللون الوردي
فساتين زفاف باللون الوردي
فساتين زفاف باللون الوردي
فساتين زفاف باللون الوردي
فساتين زفاف باللون الوردي
فساتين زفاف باللون الوردي
فساتين زفاف باللون الوردي
فساتين زفاف باللون الوردي
فساتين زفاف باللون الوردي خلال فعاليات أسبوع الخياطة الراقية في باريس
فساتين زفاف باللون الوردي
فساتين زفاف باللون الوردي خلال فعاليات أسبوع الخياطة الراقية في باريس
فساتين زفاف باللون الوردي خلال فعاليات أسبوع الخياطة الراقية في باريس
فساتين زفاف باللون الوردي خلال فعاليات أسبوع الخياطة الراقية في باريس
فساتين زفاف باللون الوردي خلال فعاليات أسبوع الخياطة الراقية في باريس
فساتين زفاف باللون الوردي خلال فعاليات أسبوع الخياطة الراقية في باريس
فساتين زفاف باللون الوردي خلال فعاليات أسبوع الخياطة الراقية في باريس
فساتين زفاف باللون الوردي
فساتين زفاف باللون الوردي
فساتين زفاف باللون الوردي
فساتين زفاف باللون الوردي
فساتين زفاف باللون الوردي
فساتين زفاف باللون الوردي
فساتين زفاف باللون الوردي
فساتين زفاف باللون الوردي
فساتين زفاف باللون الوردي خلال فعاليات أسبوع الخياطة الراقية في باريس
فساتين زفاف باللون الوردي
فساتين زفاف باللون الوردي خلال فعاليات أسبوع الخياطة الراقية في باريس
فساتين زفاف باللون الوردي خلال فعاليات أسبوع الخياطة الراقية في باريس
فساتين زفاف باللون الوردي خلال فعاليات أسبوع الخياطة الراقية في باريس
فساتين زفاف باللون الوردي خلال فعاليات أسبوع الخياطة الراقية في باريس
فساتين زفاف باللون الوردي خلال فعاليات أسبوع الخياطة الراقية في باريس
فساتين زفاف باللون الوردي خلال فعاليات أسبوع الخياطة الراقية في باريس

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