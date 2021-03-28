عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، اجتماعًا مع المهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية والمهندس إيهاب حنفي منسق عام الصندوق والمسئول عن محافظة دمياط واللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومحمود عبد الغني رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج وكذا ممثلي شركات المرافق ومديري المديريات المعنية ومديري الإدارات الهندسية لبحث آليات تنفيذ "مشروع التطوير الحضري التشاركي على مستوى المدينة في مصر" بمدينتي عزبة البرج ورأس البر والمقرر العمل به على مستوي المدن المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية Un Habitat.وتناول الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية للمشروع والذي يستهدف تنفيذ استراتيجية متكاملة وشاملة للتطوير والتنمية العمرانية وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والمخطط الاستراتيجي القومي ٢٠٥٢، فيما وقد تم اختيار مدن دمياط وكفر سعد ورأس البر وعزبة البرج لتنفيذ المشروع بهم.وأوضحت "محافظ دمياط" أنه وفقًا للاستراتيجية الخاصة بالمشروع سيتم العمل على وضع قواعد بيانات جغرافية تشمل الهيكل العمراني والخدمات والبنية الأساسية وكذا حصر المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة بالإضافة لبحث كيفية وضع معايير ومؤشرات لتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة والطبيعة الخاصة ودراسة علاقتها بالمدينة ككل لاستغلال الموارد داخل المدن ودمجها، للخروج بمخطط شامل يتضمن معايير التطوير طبقا للأولويات بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والهيئة العامة للتخطيط العمراني.