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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع كفاءة وتأهيل 138 منزلًا في كفرالشيخ

الأحد 28/مارس/2021 - 06:04 م
138 منزلًا في كفر
138 منزلًا في كفر الشيخ
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن مؤسسة مصر الخير أعادت تأهيل ورفعت كفاءة 138 منزلًا بقرى 4 مراكز بمحافظة كفرالشيخ "دسوق سيدي سالم والحامول وبيلا"، كمرحلة أولى وهناك مرحلة ثانية سيتم رفع كفاءة وتأهيل 52 منزلًا بقرى مركز الرياض.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ للدكتورة غادة جبريل، مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالغربية وكفرالشيخ والمنوفية، والسيد مسلم وكيل وزارة التضامن بكفرالشيخ.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفرالشيخ، أن المؤسسة تمكنت من إعادة تأهيل المنازل من الداخل والخارج وتركيب الإنارة والبلاط والسراميك، وكل مستلزمات رفع كفاءة المنازل القديمة.

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