تنسيقية الأحزاب تهنئ نائب محافظ الدقهلية لحصوله على الدكتوراة

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور هيثم الشيخ عضو مجلس الأمناء، ونائب محافظ الدقهلية، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في الصحافة، من كلية الآداب جامعة الإسكندرية.وكانت الرسالة التي ناقشها اليوم بعنوان «استخدام الهيئات الدبلوماسية للإعلام الجديد وانعكاساته على المعالجة الصحفية لظاهرة الإرهاب».