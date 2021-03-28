«الصحة» تكشف كيفية منع انتشار عدوى كورونا فى المنازل

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عدة محاور تمنع انتشار عدوى فيروس كورونا خلال فترة العزل المنزلي.وقالت الوزارة، في منشور، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه يجب الحرص على أن تكون الأسطح المشتركة مع مريض كورونا بالعزل المنزلي كمقابض الأبواب والحمامات والطاولات نظيفة ومعقمة باستمرار؛ لمنع انتشار "كوفيد-19" المتواجدة في المنازل.