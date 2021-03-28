حملات لضبط المحلات التجارية المخالفة في الأقصر
الأحد 28/مارس/2021 - 05:55 م
هدى الأميرطباعة
وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتنظيم حملة تفتيشية على المحال التجارية ومكاتب مستحضرات التجميل ومحال العطارة والأماكن غير المرخصة ومكاتب المستلزمات الطبية بالمحافظة، حيث قامت إدارة التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتور محمود عبد الناصر مدير الإدارة، وعدد من مفتشى الصيدلة وبالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، بالمرور علي محال مستحضرات التجميل ومحال العطارة ومحال مستلزمات طبية.
وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات بعدد ٤ محال مستحضرات تجميل وعدد ٥ محال عطارة ومحال مستلزمات طبية، كما تم ضبط عدد ١٨١١عبوة دواء غير مسموح بتداولها في أماكن غير مرخصة، وضبط عدد٤١ عبوة زيت مجهول المصدر وغير مسموح بتداوله وعدد ٥٦١ عبوة مجهولة المصدر وغير مسموح بتداوله وعدد ٩٦٣ عبوة وكيس منشطات جنسية مجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها في السوق المصري لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ والمادة رقم ٣ من قرار وزير التموين رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ وقد تم عمل عدد ١١ محضر شرطة قسم بندر الأقصر للعرض على النيابة العامة.
وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات بعدد ٤ محال مستحضرات تجميل وعدد ٥ محال عطارة ومحال مستلزمات طبية، كما تم ضبط عدد ١٨١١عبوة دواء غير مسموح بتداولها في أماكن غير مرخصة، وضبط عدد٤١ عبوة زيت مجهول المصدر وغير مسموح بتداوله وعدد ٥٦١ عبوة مجهولة المصدر وغير مسموح بتداوله وعدد ٩٦٣ عبوة وكيس منشطات جنسية مجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها في السوق المصري لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ والمادة رقم ٣ من قرار وزير التموين رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ وقد تم عمل عدد ١١ محضر شرطة قسم بندر الأقصر للعرض على النيابة العامة.