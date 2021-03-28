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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات لضبط المحلات التجارية المخالفة في الأقصر

الأحد 28/مارس/2021 - 05:55 م
مصطفى ألهم
مصطفى ألهم
هدى الأمير
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وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتنظيم حملة تفتيشية على المحال التجارية ومكاتب مستحضرات التجميل ومحال العطارة والأماكن غير المرخصة ومكاتب المستلزمات الطبية بالمحافظة، حيث قامت إدارة التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتور محمود عبد الناصر مدير الإدارة، وعدد من مفتشى الصيدلة وبالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، بالمرور علي محال مستحضرات التجميل ومحال العطارة ومحال مستلزمات طبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات بعدد ٤ محال مستحضرات تجميل وعدد ٥ محال عطارة ومحال مستلزمات طبية، كما تم ضبط عدد ١٨١١عبوة دواء غير مسموح بتداولها في أماكن غير مرخصة، وضبط عدد٤١ عبوة زيت مجهول المصدر وغير مسموح بتداوله وعدد ٥٦١ عبوة مجهولة المصدر وغير مسموح بتداوله وعدد ٩٦٣ عبوة وكيس منشطات جنسية مجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها في السوق المصري لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ والمادة رقم ٣ من قرار وزير التموين رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ وقد تم عمل عدد ١١ محضر شرطة قسم بندر الأقصر للعرض على النيابة العامة.

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