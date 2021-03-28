تكريم الأمهات المثاليات في الأقصر

قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ومدينة الزينية اليوم الأحد بتكريم الأمهات المثاليات لعام ٢٠٢١ بناء على توجيهات وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وبرعاية العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية وإشراف يوسف جلال مدير وحدة تكافؤ الفرص بمدينة الزينية والمهندسة نورا احمد عثمان رئيسة الوحدة بالمحافظة.وتم تكريم عدد ثلاث أمهات منهن أرامل لهم رحلة كفاح وأخرجوا أبناء تفخر بهم المحافظة في ظل غياب الأب قامت كل منهن بالدورين على أكمل وجه وتم تسليمهن شهادات تقدير لكل منهن، وهن هدى طواب شرقاوي وعبير منصور جاد المولي ورجاء حسين محمد من العاملات بالمركز.وفى سياق متصل قامت وحدة الشئون الاجتماعية بالمركز وجمعية تثقيف المرأة بالزينية بإطلاق مبادرة "جبر الخاطر" لكل سيدة معيلة لها بصمة في التربية الحسنة وتم تكريم عدد من السيدات المعيلات بحضور رئيس مركز ومدينة الزينية العقيد أحمد الهوارى ومحمد حسين وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والشيخ محمود حنفي عن الأوقاف، والشيخ هاشم حساني التربية والتعليم وهدى لطفي محمد رئيس مجلس إدارة جمعية تثقيف وتنمية المرأة بالزينية، ومحمود عبدالهادي مدير إدارة الشئون الاجتماعية بالمركز.