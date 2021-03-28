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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يكشف صعوبات الدورة الجديدة

الأحد 28/مارس/2021 - 06:13 م
مهرجان الأقصر للسينما
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
حسين الجندي
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كشف المخرج سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن أبرز الصعوبات التي واجهوها من خلال الدورة العاشرة المهرجان هذا العام قائلًا: "قبل ما نطلع بالمهرجان كان في إيقاف وكنا نحدد تاريخ ١٢ مارس علي أمل أن يتم رفع قرار منع المهرجانات، وبالفعل حدث ذلك ولكن بعد هذا التاريخ وهو ما جعلنا أن نقدم المهرجان يوم ٢٦ مارس الجاري".

وأضاف "فؤاد" في تصريحات لجريدة "الدستور"، أنه كان هناك توقف لبعض الإجراءات الإدارية والمالية وبعض الأمور التي كانت تحتاج جهد؛ وكانت معقدة وتوقفت لوقت طويل وطلبنا من وزارة الثقافة، خاصة أن أغلب عملنا سيكون في أماكن مفتوحة أو بأعداد قليلة، وكان لدينا يقين بأن رئيس مجلس الوزراء يقتنع بوجهة نظرنا وصدر قرار باستثناء الأقصر للسينما الإفريقية ويكون في موعده وخروجه وكان علينا اتخاذ إجراءات كثيرة.

وعن اعتذار الفنانة هند صبري، قال: "هند صبري تم اختيارها من 6 أشهر ومع تأجيل المهرجان كانت قد دخلت في ضغط شغل شهر رمضان وبشكل مستمر مهنيا ده يجوز".

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