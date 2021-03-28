إزالة أسوار مخالفة ورفع 30 طن مخلفات بقرى صفط الخمار وتلة بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أسوار مخالفة بدون ترخيص خارج الحيز العمراني كما قامت برفع 30 طن مخلفات وقمامة وأتربة بقريتي صفط الخمار وتلة.وأوضح العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدات المحلية القروية تواصل مراقبة الأبنية والأسوار المخالفة في جميع نواحي ونطاق الوحدات المحلية وبالعزب والنجوع التابعة؛ وأسفرت عملية المراقبة عن إزالة سورا مخالفا في قرية صفط الخمار على مساحة 30 متر خارج الحيز العمراني، بدون ترخيص من الإدارة الهندسية في المجلس، وبالمخالفة للقانون، مشيرا إلى تواصل حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة ورفع 30 طن مخلفات بقريتي صفط الخمار وتلة.وأكد محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة أنه تم إزالة سور بطول 100 متر بقرية تلة خارج الحيز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.وناشد رئيس المركز والمدينة المواطنين من أهالي مركز ومدينة المنيا، بسرعة عمل المصالحات بمخالفات البناء مشيرا إلى أنه لن يتم تمديد تلقي طلبات المصالحات لفترة أخرى وفق ما ورد لنا من تعليمات وزارة التنمية المحلية وأن الأربعاء الموافق 3132021 آخر موعد لاستلام طلبات التصالح علي مخالفات البناء.وأشار رئيس المدينة إلى أن المركز التكنولوجي يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات المصالحة من الثامنة والنصف صباحا وحتى السادسة مساء، مؤكدا أنه وجه رؤساء القرى والأحياء بالمتابعة المستمرة وتحرير المخالفات والمحاضر اللازمة لكل من يثبت لديه مخالفة بناء أو تعد على خط التنظيم بالشارع، أو أي مخالفة بالرخصة أو بروزات على الواقع تعيق حركه المارة أو السيارات في مختلف شوارع وطرق المركز والمدينة.