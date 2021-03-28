ليلى علوي تنتهي من حكاية «ست الهوانم» وعرضه الأسبوع المقبل

انتهت الفنانة ليلى علوي من تصوير كافة مشاهد حكاية "ست الهوانم" الذي تخوض بطولته ضمن سلسلة حكايات مسلسل "زي القمر" والذي يعرض على شاشة قناة cbc.وتعرض حكاية "ست الهوانم" خلال الأسبوع المقبل، وتدور أحداث الحكاية في 5 حلقات فقط، من تأليف شهيرة سلام، وإخراج طارق رفعت، حيث يتضمن المسلسل حكايتين أخريين الأولى بعنوان حتة منى، بطولة إلهام شاهين وإخراج حسام على، والثانية بعنوان مش هنفرح بيكى، بطولة جومانا مراد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.مسلسل "زى القمر" إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع سليميديا للمنتجة مها سليم، ويعتمد العمل على حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية من 5 حلقات بأبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين، وتم عرض الحكاية الأولى بعنوان "حتة منى" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وسارة الشامى ونهال عنبر ومؤمن نور.من جهة أخرى، اقتربت الفنانة ليلى علوي من الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "ماما حامل" الذي تعود به إلى السينما بعد غياب 4 أعوام، منذ فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".