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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند وأمريكا تبدآن تدريبات بحرية مشتركة شرق المحيط الهندى

الأحد 28/مارس/2021 - 04:55 م
الهند وأمريكا
الهند وأمريكا
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بدأت الهند والولايات المتحدة، اليوم الأحد، تدريبات بحرية مشتركة تستمر لمدة يومين في منطقة شرق المحيط الهندي؛ ما يعكس التطابق المتزايد في شراكتهما الدفاعية والعسكرية.

وقال متحدث باسم البحرية الهندية، لوسائل إعلام محلية، إن البحرية الهندية شاركت بالفرقاطة الحربية "شيفاليك" وطائرة الدوريات البحرية بعيدة المدى P8I، بينما مثلت البحرية الأمريكية مجموعة حاملة الطائرات الحربية "يو إس إس ثيودور روزفلت".

وأضاف أن مجموعة حاملة الطائرات القتالية الأمريكية هي أسطول بحري ضخم يتكون من حاملة طائرات، بالإضافة إلى عدد كبير من المدمرات والفرقاطات والسفن الأخرى.

وأوضح المتحدث أن التدريب المشترك يهدف لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، مشيرا إلى انضمام مقاتلات سلاح الجو الهندي أيضا إلى التدريبات، ما أتاح له فرصة التدريب على مهام الاعتراض والدفاع الجوي مع البحرية الأمريكية.

وتأتي التدريبات المشتركة بعد أكثر من أسبوع من زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى الهند ضمن أول جولة خارجية له شملت ثلاث دول، وأكد التزام إدارة الرئيس جو بايدن القوي بعلاقاتها مع حلفائها المقربين وشركائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وخلال الزيارة، قرر الجانبان تعزيز تعاونهما الدفاعي القوي من خلال مشاركة عسكرية أعمق.

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