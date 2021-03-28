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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس جامعة سوهاج يوافق على تطبيق معايير استخدام حيوانات التجارب

الأحد 28/مارس/2021 - 07:31 م
مجلس جامعة سوهاج
مجلس جامعة سوهاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس الجامعة رقم (١٦٧) لشهر مارس، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، بقاعة المجلس بمقر الجامعة القديم.

وفي بداية الاجتماع وجه الدكتور أحمد عزيز الشكر لعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكذلك أعضاء الجهاز الإداري وكل العاملين بالجامعة، وذلك لتواجدهم بانتظام طوال فترة انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى جانب التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين في العملية الامتحانية، مشددًا على ضرورة الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني، وانتظام حضور الطلاب وفقًا للجداول الدراسية للمحاضرات، وأيضًا متابعة بث المحاضرات إلكترونيًا عبر منصات التعليم عن بعد.

وأشار الدكتور أحمد عزيز إلى موافقة المجلس على المذكرة المقدمة من لجنة أخلاقيات استخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمي بالجامعة، بتطبيق معايير استخدام حيوانات التجارب التي حددتها اللجنة.

كما وافق المجلس على تفعيل برنامج سلامة الغذاء (بنظام الساعات المعتمدة) بكلية الزراعة، وكذلك على بدء الدراسة ببرنامج إعداد معلم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بكلية التربية واعتماد لائحته، وكذلك اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلتي البكالوريوس والليسانس ومرحلة الدراسات العليا بالكلية بنظام الساعات المعتمدة.

وأضاف «عزيز» أن المجلس وافق أيضًا علي مقترح قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، الخاص بتحديد موعد انعقاد الامتحان الشامل لدرجة الدكتوراه الباطني والجراحة بكلية التمريض، وذلك يومي الأربعاء والأحد ٥ و٩ مايو القادم، بالإضافة إلى الموافقة علي عقد المؤتمر الدولي الرابع للكيمياء التطبيقية بمدينة الغردقة في الفترة من ٣ حتي ٦ أبريل القادم.

وذكر رئيس الجامعة أن المجلس وافق علي منح درجة الدكتوراه لعدد ١٠ من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية، الآداب، التكنولوجيا والتعليم، والآثار، بالإضافة إلى منح درجة الماجستير لعدد ١٦ عضو هيئة تدريس بكليات التربية، العلوم، الآداب، الطب البشري، الزراعة، الطب البيطري، والآثار.

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