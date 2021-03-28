رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع رفع كفاءة الشواطئ

تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، ميدانيا رفع كفاءة الشواطئ وتسوية وفرد وغربلة الرمال وإزالة كل ما يعوق أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة الكورنيش والشواطئ.وأكد جاب الله على استمرار أعمال رفع كفاءة شواطئ مطروح العام وروميل وجار العمل بشاطئ الليدو نهاية كورنيش المدينة بمنطقة البوسيت.وأشار إلى مواصلة رفع كفاءة كورنيش المدينة والأرصفة وبرجولات وبوابات الشواطئ بالإضافة إلى مراجعة كشافات أعمدة الإنارة على طوال كورنيش المدينة حتى منطقة باب البحر.وأوضح رئيس المدينة أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع يوميا آخر الاستعدادات ورفع كفاءة الكورنيش والشواطئ بالتزامن مع جهود المدينة في القضاء ومواجهة فيروس كورونا المستجد طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية.