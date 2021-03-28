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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع رفع كفاءة الشواطئ

الأحد 28/مارس/2021 - 07:50 م
رفع كفاءة الشواطئ
رفع كفاءة الشواطئ
ياسمين شعيب
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تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، ميدانيا رفع كفاءة الشواطئ وتسوية وفرد وغربلة الرمال وإزالة كل ما يعوق أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة الكورنيش والشواطئ.

وأكد جاب الله على استمرار أعمال رفع كفاءة شواطئ مطروح العام وروميل وجار العمل بشاطئ الليدو نهاية كورنيش المدينة بمنطقة البوسيت.

وأشار إلى مواصلة رفع كفاءة كورنيش المدينة والأرصفة وبرجولات وبوابات الشواطئ بالإضافة إلى مراجعة كشافات أعمدة الإنارة على طوال كورنيش المدينة حتى منطقة باب البحر.

وأوضح رئيس المدينة أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع يوميا آخر الاستعدادات ورفع كفاءة الكورنيش والشواطئ بالتزامن مع جهود المدينة في القضاء ومواجهة فيروس كورونا المستجد طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية.

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