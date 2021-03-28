أسباب عدم تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

كشفت مصادر بهيئة قناة السويس، عن أسباب عدم نجاح عملية تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس، رغم زيادة عدد القاطرات، أمس.وأكدت المصادر أن عملية التعويم نجحت في تحرير مقدمة ودفة السفينة، ولكن اتجاه الرياح كان معاكسا لهم، فوقفت ضدهم في عملية التعويم، مما تسبب في عدم نجاحها لتحرير السفينة ككل وإعادة تعويمها مجددًا.وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن العمل جارٍ على مدار 24 ساعة متواصلة، لتعويم السفينة الجانحة، واستئناف عودة الملاحة بالمجرى الملاحي، مشيرا إلى تكثيف الجهود بدمج أعمال تكريك موقع السفينة والقطر، في مناورة ثنائية، للإسراع من عملية التعويم المعقدة.