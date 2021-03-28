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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسباب عدم تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

الأحد 28/مارس/2021 - 04:51 م
السفينة الجانحة بقناة
السفينة الجانحة بقناة السويس
مصطفى دياب
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كشفت مصادر بهيئة قناة السويس، عن أسباب عدم نجاح عملية تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس، رغم زيادة عدد القاطرات، أمس.

وأكدت المصادر أن عملية التعويم نجحت في تحرير مقدمة ودفة السفينة، ولكن اتجاه الرياح كان معاكسا لهم، فوقفت ضدهم في عملية التعويم، مما تسبب في عدم نجاحها لتحرير السفينة ككل وإعادة تعويمها مجددًا.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن العمل جارٍ على مدار 24 ساعة متواصلة، لتعويم السفينة الجانحة، واستئناف عودة الملاحة بالمجرى الملاحي، مشيرا إلى تكثيف الجهود بدمج أعمال تكريك موقع السفينة والقطر، في مناورة ثنائية، للإسراع من عملية التعويم المعقدة.

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