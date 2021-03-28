محافظ سوهاج يستقبل وفدًا من «شباب الأحزاب» و«الشيوخ»

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وفد أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في زيارتهم للمحافظة لمتابعة تداعيات حادث قطاري طهطا.وضم الوفد النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد فوزي، والنائبة نهى ذكى، والنائبة هيام فاروق، والنائبة راجية الفقي، والنائب محمد فريد، والنائب محمود تركى، والنائب أكمل نجاتي.وعقب لقاء المحافظ بمكتبه قام وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة تفقدية لعدد من المستشفيات للاطمئنان على حالة المصابين، ومتابعة الإجراءات والخدمات الطبية المقدمة لهم، حيث زاروا مستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى سوهاج العام، ومستشفى سوهاج التعليمي.