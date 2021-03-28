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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعاون بين جامعة الدول العربية والصين في مجال أمن البيانات

الأحد 28/مارس/2021 - 04:35 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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أعلنت جامعة الدول العربية التوصل إلى توافق مبدئي حول تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والصيني في مجال أمن البيانات، والذي يتطابق مع المبادئ الأساسية المتعلقة بالتعاون في مجال أمن البيانات في إطار الأمم المتحدة.

وأشار الجامعة العربية - في بيان اليوم الأحد - إلى ان الصين تدعو من خلال هذه المبادرة جميع الدول إلى التركيز، بشكل متساو، على التنمية والأمن، واتباع نهج متوازن للتقدم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية وحماية الأمن القومي والمصلحة العامة، وتؤكد على أنه يتعين على جميع الأطراف تكثيف سُبُل الحوار والتعاون على أساس الاحترام المتبادل، وتضافر الجهود لإقامة مستقبل مشترك للفضاء السيبراني يتسم بالسلم، والأمن، والانفتاح، والتعاون والنظام.

وأكدت الأماةه العامة للجامعة العربية حرصها على تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما فيها أمن البيانات الدولي مع كافة الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي من خلال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والكيانات التابعة له.

ومن المقرر أن يحضر إطلاق هذه المبادرة غدا كل من نائب وزير الخارجية الصيني السيد ما تشاوشيوي، والأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد لشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور كمال حسن علي، وسفير الصين بالقاهرة، ومندوبها لدى جامعة الدول العربية السيد لياو ليتشيانغ.

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