مصطفى فهمي بـ وسط البلد من أجل «الحرير المخملي»

يواصل صناع مسلسل "الحرير المخملي" تصوير المشاهد الخاصة بالعمل على قدم وساق، وذلك سعيًا منهم لإنهاء أكبر قدر ممكن من التصوير قبل حلول الشهر الكريم على أن يعرض بعد انتهاء الموسم الرمضاني.وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أنهم انهوا ما يقرب من 40% من مشاهد العمل الذي ينتمي لنوعية الدراما المطولة ذات الـ60 حلقة، مشيرًا إلى أنهم يواصلون تصوير المشاهد لخارجية بمنطقة وسط البلد، على أن يعودوا للديكور الأساسي في الفيلا القطرية بكفر حكيم خلال أيام.المسلسل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمه عز الدين، وبطولة عدد كبير من النجوم في مقدمتهم الفنان مصطفي فهمي، داليا مصطفي، أحمد وفيق، هاله فاخر، أحمد سعيد عبدالغني، سامي مغاوري، مها أبوعوف، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، طارق صبري، اسلام جمال، محمد الصاوي، هاجر الشرنوبي، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، محمد درويش، محمد الحناوي، احمد جمال سعيد، كريم الحسيني،ماجد اباظة،احمد عثمان، بسمه ماهر، مروه عيد، رضوي جوده، هاله مرزوق، كريم محجوب، محمد يونس، شيرين القاضي، من إخراج أحمد حسن، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت اشراف أمين جمال، السيناريو والحوار أحمد أبوزيد توفيق، شادي اسعد.