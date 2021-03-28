رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصطفى فهمي بـ وسط البلد من أجل «الحرير المخملي»

الأحد 28/مارس/2021 - 04:34 م
مصطفى فهمي
مصطفى فهمي
منار إبراهيم
طباعة
يواصل صناع مسلسل "الحرير المخملي" تصوير المشاهد الخاصة بالعمل على قدم وساق، وذلك سعيًا منهم لإنهاء أكبر قدر ممكن من التصوير قبل حلول الشهر الكريم على أن يعرض بعد انتهاء الموسم الرمضاني.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أنهم انهوا ما يقرب من 40% من مشاهد العمل الذي ينتمي لنوعية الدراما المطولة ذات الـ60 حلقة، مشيرًا إلى أنهم يواصلون تصوير المشاهد لخارجية بمنطقة وسط البلد، على أن يعودوا للديكور الأساسي في الفيلا القطرية بكفر حكيم خلال أيام.

المسلسل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمه عز الدين، وبطولة عدد كبير من النجوم في مقدمتهم الفنان مصطفي فهمي، داليا مصطفي، أحمد وفيق، هاله فاخر، أحمد سعيد عبدالغني، سامي مغاوري، مها أبوعوف، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، طارق صبري، اسلام جمال، محمد الصاوي، هاجر الشرنوبي، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، محمد درويش، محمد الحناوي، احمد جمال سعيد، كريم الحسيني،ماجد اباظة،احمد عثمان، بسمه ماهر، مروه عيد، رضوي جوده، هاله مرزوق، كريم محجوب، محمد يونس، شيرين القاضي، من إخراج أحمد حسن، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت اشراف أمين جمال، السيناريو والحوار أحمد أبوزيد توفيق، شادي اسعد.

موضوعات متعلقة

«رئاسة الحرمين»: جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

أسامة ربيع: 369 سفينة فى انتظار عبور قناة السويس


الصور

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

image description

وفد جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: فوز حمد والصبحى بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف

image description

إقامة صلاة الجنازة على زوجة محافظ أسيوط بساحة مستشفى الجامعي

الأكثر قراءة

أسامة ربيع: 369 سفينة فى انتظار عبور قناة السويس

«الصحة»: استمرار التسجيل للحصول على لقاحات كورونا

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

«رئاسة الحرمين»: جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

سعيد المصري: «تراث الاستعلاء» يخوض عملية تطوير التراث الشعبي

«الناشرين» توضح تكاليف شحن الإصدارات لمعرضى أبوظبى والشارقة للطفل

يا عمّْيا عمّ

زهرة القرنفل