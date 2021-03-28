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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الناشرين» توضح تكاليف شحن الإصدارات لمعرضى أبوظبى والشارقة للطفل

الأحد 28/مارس/2021 - 04:52 م
سعيد عبده
سعيد عبده
آلاء حسن
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أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، أنه تم تكليف مؤسسة الحمد للاستيراد والتصدير بشحن إصدارات الناشرين المشاركين فى معرضى أبو ظبى والشارقة للطفل الدولى للكتاب، بسعر شحن 100 جنيه مصرى عن كل طرد صادر و23 درهما إماراتيا عن كل طرد مرتجع شاملا كل المصاريف حتى توصيل الكتب للجناج، وستتم إضافة مبلغ 5 درهم على كل طرد، وذلك نظير التحويل من معرض أبو ظبى إلى معرض الشارقة للطفل، وذلك فى حالة عدم اكتمال حاوية.

وأوضح الاتحاد، في بيان له، منذ قليل: مع العلم بأنه سيتم تحصيل جنيه واحد إضافى "لتنمية موارد الاتحاد" عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 29-5-2016، وذلك مع مراعاة أن تكون كشوف التعبئة والفواتير مطابقة للطرود، ولا تحتوى على أى كتب ممنوعة أو مخالفة لشروط المعرض أو أى كتب أثرية أومخطوطات أو كتب تراث قديم، ومن يخالف ذلك من الناشرين يتحمل كل الغرامات المفروضة على الشحنة بالكامل، وكل التعويضات اللازمة عن تعطل الشحنة بالكامل.

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الثقافة

«الناشرين» توضح تكاليف شحن الإصدارات لمعرضى أبوظبى والشارقة للطفل

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