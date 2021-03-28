الكويت والعراق يبحثان الجهود المبذولة للوفاء بالاستحقاقات الدولية

بحث نائب وزیر الخارجیة الكویتي مجدي الظفیري، مع وكيل وزارة الخارجیة للشؤون القانونية العراقي السفیر قحطان الجنابي، الجهود التي تبذل في سبيل الوفاء بالاستحقاقات الدولیة.وأشاد الجانبان، خلال اللقاء، اليوم الأحد، بالكويت، بالتعاون البناء بین الجهات المعنية في البلدين، مؤكدين أهمیة الاستمرار في بذل الجهود وتعزیز التعاون بین البلدین الشقیقین، كما ناقشا أوجه العلاقات الثنائیة، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقلیمیة والدولية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.