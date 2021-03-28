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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سامي مغاوري: سعيد بنجاح «اللعبة 2» ومتحمس لـ«أحسن أب»

الأحد 28/مارس/2021 - 04:29 م
سامي مغاوري
سامي مغاوري
منار إبراهيم
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يواصل الفنان سامي مغاوري تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "أحسن أب"، الذي يشارك في بطولته مع الفنان علي ربيع والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وقال "مغاوري" لـ"الدستور" إنه متحمس لمسلسل "أحسن أب" خاصة وأن العمل يحمل العديد من الأحداث الشيقة والمتميزة والتي تدور في إطار الكوميديا البحتة، مشيرًا إلى أنه يجسد دور والد علي ربيع، وفضل ألا يفصح عن تفاصيل الدور أكثر من ذلك ليكون مفاجأة لجمهوره.

وعن نجاح الجزء الثاني لمسلسل "اللعبة.. ليفل الوحش"، أعرب سامي مغاوري عن سعادته الشديدة لنجاح هذا العمل الذي يعتز به، مشيرًا إلى أنه اعتذر عن المشاركة في العديد من الأعمال الفنية بسبب انشغاله في مسلسل "اللعبة" وثقته بأنه عمل يستحق وبالفعل حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بموسميه، مضيفًا أنهم سيجهزون للموسم الثالث بعد انتهاء موسم رمضان.

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