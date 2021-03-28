تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طالب طب بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار خالد عبدالغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسام حمزة وأسامة على فرج، ومحمد طلعت وكيل النيابة، وأمانة سر على حسن، تأجيل جلسة محاكمة 4 متهمين، بقتل طالب كلية الطب بجامعة المنيا ثأرًا، إلى جلسة اليوم الثالث من شهر أبريل المقبل لسماع الشهود.كان المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام، لنيابيات شمال المنيا، أحال 4 متهمين بدائرة مركز سمالوط شرق، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بقتل طالب كلية الطب 21 سنة، جامعة المنيا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلة على أثر خصومة ثأرية توفي فيها شقيقهما، وأعدوا له أسلحة بيضاء في 18 يوليه 2020.وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي بلاغًا بقيام مجهولين باستدراج طالب بكلية الطب، أثناء انتظار خروج شقيقة من الامتحان، إلى ممر أحد المولات التجارية، وقاموا بذبحة وطعنة عدة طعنات، إمام المارة، ثارا، مما أدي إلى وفاته في الحال.تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير إدارة البحث الجنائي، وتم التعرف على المجني علية، والمتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.