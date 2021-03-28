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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4083 إصابة و85 وفاة بكورونا فى إندونيسيا

الأحد 28/مارس/2021 - 04:35 م
كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا
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أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية تسجيل 4 آلاف و83 إصابة جديدة و85 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأوضحت فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا في البلاد - وفقًا لوكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية اليوم الأحد - أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليون و496 ألفًا و85 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 40 ألفًا و449 وفاة.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في إندونيسيا إلى مليون و331 ألفًا و400 شخص بعد تعافي 4 آلاف و279 شخصًا آخر.

من ناحية أخرى، أوضحت فرقة العمل أنه تم حتى الآن تطعيم 7 ملايين و243 ألفًا و202 شخص ضد فيروس كورونا في إطار حملة التطعيم الوطنية، مضيفة أنه من بين هذا العدد الإجمالي تلقى 3 ملايين و246 ألفًا و255 شخصًا جرعتهم الثانية.

وتستهدف الحكومة تطعيم أكثر من 40.3 مليون شخص بحلول يونيو القادم، وتستهدف تطعيم 181.5 مليون شخص على الأقل للوصول إلى مناعة القطيع ضد الفيروس.

وكانت البلاد قد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا على أراضيها في 2 مارس 2020، وتتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء الفيروس في جنوب شرق آسيا.

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