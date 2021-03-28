يا عمّْيا عمّ

ولأنكَ تحملُ ميراثَ الأحزانِ منَ الجدِّ السَّابعِتتحمل عشرة غلمانٍوبناتٍ يرغبن السترَ ولا يجدونْوزمانك دُونْلا جدّكَ خلَّفَ جُرْنَ غِلالٍ «بَحَرِية»ولا كومةَ قشّْستهشُّ على حُلُمٍ هارٍفى زمنٍ هشّْكمسيح الله ستمشىمصلوبَ القلبْأو ككليمِ الله ستهربُتتهجى الخوفَوتترجى الربّْيلقيك اليمُّ إلى يَمّْتخرج فى رأسك شعراتٌ بِيضْفى كتفِكَ مختوم الدمّْيا عمّْمَن أرغمكَ تكونُ البكرَ لرجُلٍتحمله الأعناق ليقضىَ حاجَتَهُلا يقضى تفثهمصطبة تأكلُ من كتفيهومن عظم الظهرْستصلى الظُّهرَ على السقّالةِ_ من ثقل الحمل_صلاة القصرْأنت الموجوعُ بتعليم عالٍوقصايدَ شعرْبربك قل لى:مَن أجبرك تسوق حروفك فى مدنٍكالأنعام تساقومَن أخبرك بأن نبيًا كالترياقيقوم أخيرًاليخلص هذا العالم من وحشتهمَن أنبأك بأن الله سيورث أرضًاللفقراء الـ«يمشونَ قُعُودًايقعونَ سجودًا»من «كُتْرِ الهّمْ»يا عمّْأولمْ يخبرك الزمنُ الممسوخُالزمن المشروخةُ مرآتهْإنّ زمانَ الناسِ البكرْ الـناسْ الخيرِ الـناسِ النورْولَّىهذا زمنُ الناسِ البورْهذى أرضٌلا تنحاز لمجذوبيهاهذى أرضٌمن أفسد َفيها يَعلووالفقراءُ الموتى ال..يمشونَ ركوعًايقعون سجودًامن «كتر الهم»يبنون الأهرام الأحدثللسادةِبجداولِ دمّ