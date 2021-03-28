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محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

يا عمّْيا عمّ

الأحد 28/مارس/2021 - 04:23 م
حسنى الإتلاتى
حسنى الإتلاتى
حسنى الإتلاتى
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ولأنكَ تحملُ ميراثَ الأحزانِ منَ الجدِّ السَّابعِ
تتحمل عشرة غلمانٍ
وبناتٍ يرغبن السترَ ولا يجدونْ
وزمانك دُونْ
لا جدّكَ خلَّفَ جُرْنَ غِلالٍ «بَحَرِية»
ولا كومةَ قشّْ
ستهشُّ على حُلُمٍ هارٍ

فى زمنٍ هشّْ
كمسيح الله ستمشى
مصلوبَ القلبْ
أو ككليمِ الله ستهربُ
تتهجى الخوفَ
وتترجى الربّْ
يلقيك اليمُّ إلى يَمّْ
تخرج فى رأسك شعراتٌ بِيضْ
فى كتفِكَ مختوم الدمّْ

يا عمّْ
مَن أرغمكَ تكونُ البكرَ لرجُلٍ
تحمله الأعناق ليقضىَ حاجَتَهُ
لا يقضى تفثه
مصطبة تأكلُ من كتفيه
ومن عظم الظهرْ
ستصلى الظُّهرَ على السقّالةِ
_ من ثقل الحمل_
صلاة القصرْ
أنت الموجوعُ بتعليم عالٍ
وقصايدَ شعرْ
بربك قل لى:
مَن أجبرك تسوق حروفك فى مدنٍ
كالأنعام تساق
ومَن أخبرك بأن نبيًا كالترياق
يقوم أخيرًا
ليخلص هذا العالم من وحشته
مَن أنبأك بأن الله سيورث أرضًا
للفقراء الـ«يمشونَ قُعُودًا
يقعونَ سجودًا»
من «كُتْرِ الهّمْ»

يا عمّْ
أولمْ يخبرك الزمنُ الممسوخُ
الزمن المشروخةُ مرآتهْ
إنّ زمانَ الناسِ البكرْ الـ
ناسْ الخيرِ الـ
ناسِ النورْ
ولَّى
هذا زمنُ الناسِ البورْ

هذى أرضٌ
لا تنحاز لمجذوبيها
هذى أرضٌ
من أفسد َفيها يَعلو
والفقراءُ الموتى ال..
يمشونَ ركوعًا
يقعون سجودًا
من «كتر الهم»
يبنون الأهرام الأحدث
للسادةِ
بجداولِ دمّ

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