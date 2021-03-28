بحس بموتتتنتور منِّى حيطان الروحاتعرىالبوح بيعصر فيَّالا أنا قادرة أتكلم عنك ياماوأحبكولا قادرة أموترميت البذرة ف أرض الخوفضربت بالجدر ف سابع أرضمدِّت كل فروعهاطمست كل حدود الشوفأوراقها تكفِّن فيَّافروعها تكتِّف فيَّاالنفس الداخل فيَّا يغيبتنسحب الروحكما سلخ جلد الجسد الحىمش قادرةتتقلقل كل أركانىتدخل كل ضلوعى ف بعضفيطفح لبن الأمبعد ما قعد القاضىاتربع على الطبلية وخبَّط بالشمروخقال بوضوحمحكوم عليك بالجنانمحكوم عليك بطفل شارد ف الزحامالحين نبتطفلك عنيدتتوسديهأو تقتليهأو ترسميهأو تغزليهأو تمتطيه حصان عفىمحكوم عليك بالكلام.ضجِّت القاعة الوسيعةخبَّط بنشوة بغضب- متكومة خلف الحديد- قولى الدفاع- غير مُستطاعالبوح بيعصر فيَّا حدود الروححدود الروح بتضيقلا أنا قادرة أتلفَّظ بالأشياءولا قادرة أموتمشدودة النفسالروح مربوطةما بين قطرينماشيين بالعكس.من ديوان بالعامية المصرية بعنوان «طرفة عين»، صدر حديثًا عن دار النسيم للنشر