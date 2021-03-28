بوح
الأحد 28/مارس/2021 - 04:21 م
سيدة فاروقطباعة
بحس بموت
تتنتور منِّى حيطان الروح
اتعرى
البوح بيعصر فيَّا
لا أنا قادرة أتكلم عنك ياما
وأحبك
ولا قادرة أموت
رميت البذرة ف أرض الخوف
ضربت بالجدر ف سابع أرض
مدِّت كل فروعها
طمست كل حدود الشوف
أوراقها تكفِّن فيَّا
فروعها تكتِّف فيَّا
النفس الداخل فيَّا يغيب
تنسحب الروح
كما سلخ جلد الجسد الحى
مش قادرة
تتقلقل كل أركانى
تدخل كل ضلوعى ف بعض
فيطفح لبن الأم
بعد ما قعد القاضى
اتربع على الطبلية وخبَّط بالشمروخ
قال بوضوح
محكوم عليك بالجنان
محكوم عليك بطفل شارد ف الزحام
الحين نبت
طفلك عنيد
تتوسديه
أو تقتليه
أو ترسميه
أو تغزليه
أو تمتطيه حصان عفى
محكوم عليك بالكلام.
ضجِّت القاعة الوسيعة
خبَّط بنشوة بغضب
- متكومة خلف الحديد
- قولى الدفاع
- غير مُستطاع
البوح بيعصر فيَّا حدود الروح
حدود الروح بتضيق
لا أنا قادرة أتلفَّظ بالأشياء
ولا قادرة أموت
مشدودة النفس
الروح مربوطة
ما بين قطرين
ماشيين بالعكس.
من ديوان بالعامية المصرية بعنوان «طرفة عين»، صدر حديثًا عن دار النسيم للنشر