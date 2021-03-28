رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يشكل لجنة لمتابعة ملف الجودة بالكليات

الأحد 28/مارس/2021 - 04:17 م
نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
طباعة
شكل نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي لجنة من أعضاء المكتب الفني، تضم الدكتور حسين بودي والدكتور الحسيني حماد أعضاء المكتب الفني؛ لتفقد عددا من كليات الفرع، حيث قاموا بتفقد كلية العلوم، واللغة العربية، والطب بشرى، والصيدلة بأسيوط؛ للوقوف على سير أعمال ملف الجودة والتقديم للاعتماد بتلك الكليات، حتى يتسني لإدارة الجامعة توفير ما يلزم من دعم مادي وفني، وذلك للحصول على الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

كما كلف اللجنة بزيادة كليات البنات بأسيوط الأحد المقبل.

وكان في استقبال اللجنة الدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم، والدكتور رفعت علي محمد عميد كلية اللغة العربية، والدكتور مصطفى شتات عميد كلية الطب، والدكتور محمد أنور عبد العزيز عميد كلية الصيدلة بنين بأسيوط، والدكتور صابر السيد وكيل كلية اللغة العربية للدراسات العليا، والدكتور ناجح أبو الدهب وكيل كلية العلوم للدراسات العليا ورئيس وحدة الجودة، والدكتور خالد عبد الساتر، والدكتور حسني المصري وكلاء كلية الطب بنين بأسيوط، والدكتور أحمد عرابي كلية العلوم، والدكتور محمود شعلان رئيس وحدة الجودة بكلية اللغة العربية، والدكتور كامل محفوظ نائب رئيس وحدة الجودة بكلية العلوم، والدكتور علاء محمد هاشم مدير وحدة الجودة بكلية طب بأسيوط، والدكتور عادل جابر بقسم علم الأدوية والسموم، والدكتور عادل مرزوق رئيس قسم الكيمياء الطبية بكلية الصيدلة بنين بأسيوط.

موضوعات متعلقة

العقارات الآيلة للسقوط.. أرقام مفزعة وفساد يقضي على الأرواح

أسامة ربيع: 369 سفينة فى انتظار عبور قناة السويس

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية


الصور

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

image description

وفد جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: فوز حمد والصبحى بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف

الأكثر قراءة

السيسي يوقع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

أسامة ربيع: 369 سفينة فى انتظار عبور قناة السويس

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ساحل العاج تعلن القضاء على داء النوم

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

سعيد المصري: «تراث الاستعلاء» يخوض عملية تطوير التراث الشعبي

«الناشرين» توضح تكاليف شحن الإصدارات لمعرضى أبوظبى والشارقة للطفل

يا عمّْيا عمّ

زهرة القرنفل