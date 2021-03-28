نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يشكل لجنة لمتابعة ملف الجودة بالكليات

شكل نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي لجنة من أعضاء المكتب الفني، تضم الدكتور حسين بودي والدكتور الحسيني حماد أعضاء المكتب الفني؛ لتفقد عددا من كليات الفرع، حيث قاموا بتفقد كلية العلوم، واللغة العربية، والطب بشرى، والصيدلة بأسيوط؛ للوقوف على سير أعمال ملف الجودة والتقديم للاعتماد بتلك الكليات، حتى يتسني لإدارة الجامعة توفير ما يلزم من دعم مادي وفني، وذلك للحصول على الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.كما كلف اللجنة بزيادة كليات البنات بأسيوط الأحد المقبل.وكان في استقبال اللجنة الدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم، والدكتور رفعت علي محمد عميد كلية اللغة العربية، والدكتور مصطفى شتات عميد كلية الطب، والدكتور محمد أنور عبد العزيز عميد كلية الصيدلة بنين بأسيوط، والدكتور صابر السيد وكيل كلية اللغة العربية للدراسات العليا، والدكتور ناجح أبو الدهب وكيل كلية العلوم للدراسات العليا ورئيس وحدة الجودة، والدكتور خالد عبد الساتر، والدكتور حسني المصري وكلاء كلية الطب بنين بأسيوط، والدكتور أحمد عرابي كلية العلوم، والدكتور محمود شعلان رئيس وحدة الجودة بكلية اللغة العربية، والدكتور كامل محفوظ نائب رئيس وحدة الجودة بكلية العلوم، والدكتور علاء محمد هاشم مدير وحدة الجودة بكلية طب بأسيوط، والدكتور عادل جابر بقسم علم الأدوية والسموم، والدكتور عادل مرزوق رئيس قسم الكيمياء الطبية بكلية الصيدلة بنين بأسيوط.