أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 29-3-2021
الإثنين 29/مارس/2021 - 04:28 ص
هبه محمدطباعة
تستمر عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت على موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين عن سعر مواد البناء اليوم الإثنين 29-3-2021، ويعرض لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل:
شهد سعر الحديد في الأسواق المصرية استقرار ملحوظ لجميع مواد البناء، وبلغ سعر حديد المصريين نحو ما يقرب إلى حوالي 13 ألف و500 جنيه للطن، أما حديد العتال فبلغ نحو 13 ألف و450 جنيه للطن، وحديد عطية فبلغ نحو 13 ألف 400 جنيه للطن، أما حديد عز فبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 13 ألف و700 جنيه للطن.
سعر طن أسمنت المسلح حيث يبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 790 جنيها، وسعر طن أسمنت النصر 750 جنيها، وشهد سعر طن أسمنت المهندسين نحو ما يقرب إلى حوالي 740 جنيها، أما بلغ سعر طن أسمنت أسيك المنيا نحو ما يقرب إلى 740 جنيها، أما سعر طن أسمنت الصخرة فبلغ نحو حوالي 725 جنيها.
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سعر مواد البناء اليوم
سعر مواد البناء الحديد والأسمنت اليوم1 - سعر الحديد اليوم الإثنين 29-3-2021 الأسواق
شهد سعر الحديد في الأسواق المصرية استقرار ملحوظ لجميع مواد البناء، وبلغ سعر حديد المصريين نحو ما يقرب إلى حوالي 13 ألف و500 جنيه للطن، أما حديد العتال فبلغ نحو 13 ألف و450 جنيه للطن، وحديد عطية فبلغ نحو 13 ألف 400 جنيه للطن، أما حديد عز فبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 13 ألف و700 جنيه للطن.
سعر مواد البناء اليوموسجل حديد مصر ستيل نحو ما يقرب إلى حوالي 13 ألف و300 جنيه للطن، أما سعر حديد بشاي نحو ما يقرب إلى حوالي 13 ألف و500 جنيه للطن، وشهد سعر حديد المراكبي نحو ما يقرب إلى حوالي 13 ألف و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 13 ألف و300 جنيه للطن.
2 - سعر الأسمنت اليوم
سعر طن أسمنت المسلح حيث يبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 790 جنيها، وسعر طن أسمنت النصر 750 جنيها، وشهد سعر طن أسمنت المهندسين نحو ما يقرب إلى حوالي 740 جنيها، أما بلغ سعر طن أسمنت أسيك المنيا نحو ما يقرب إلى 740 جنيها، أما سعر طن أسمنت الصخرة فبلغ نحو حوالي 725 جنيها.
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