أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 29-3-2021

سعر مواد البناء اليوم

سعر مواد البناء الحديد والأسمنت اليوم

سعر مواد البناء اليوم

2 - سعر الأسمنت اليوم



قد يهمك أيضا: تفاصيل قرار زيادة مرتبات العاملين بالدولة 2021.. وقيمة الحد الأدنى للأجور

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات وتداول سعر طن أسمنت وادي النيل نحو ما يقرب إلى حوالي 735 جنيها، وشهد سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص نحو ما يقرب إلى حوالي 760 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت العريش العسكري نحو ما يقرب إلى حوالي 735 جنيها، وبلغ سعر طن أسمنت سيناء نحو ما يقرب إلى حوالي 735 جنيها، أما سعر طن أسمنت مصر بني سويف فبلغ نحو ما يقرب إلى 755 جنيها، أما تداول سعر طن أسمنت حلوان حوالي إلى 775 جنيها، وسعر طن أسمنت السويس يصل إلى حوالي 770 جنيها. وتداول سعر طن أسمنت وادي النيل نحو ما يقرب إلى حوالي 735 جنيها، وشهد سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص نحو ما يقرب إلى حوالي 760 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت العريش العسكري نحو ما يقرب إلى حوالي 735 جنيها، وبلغ سعر طن أسمنت سيناء نحو ما يقرب إلى حوالي 735 جنيها، أما سعر طن أسمنت مصر بني سويف فبلغ نحو ما يقرب إلى 755 جنيها، أما تداول سعر طن أسمنت حلوان حوالي إلى 775 جنيها، وسعر طن أسمنت السويس يصل إلى حوالي 770 جنيها.

تستمر عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت على موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين عن سعر مواد البناء اليوم الإثنين 29-3-2021، ويعرض لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل:1 - سعر الحديد اليوم الإثنين 29-3-2021 الأسواقشهد سعر الحديد في الأسواق المصرية استقرار ملحوظ لجميع مواد البناء، وبلغ سعر حديد المصريين نحو ما يقرب إلى حوالي 13 ألف و500 جنيه للطن، أما حديد العتال فبلغ نحو 13 ألف و450 جنيه للطن، وحديد عطية فبلغ نحو 13 ألف 400 جنيه للطن، أما حديد عز فبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 13 ألف و700 جنيه للطن.وسجل حديد مصر ستيل نحو ما يقرب إلى حوالي 13 ألف و300 جنيه للطن، أما سعر حديد بشاي نحو ما يقرب إلى حوالي 13 ألف و500 جنيه للطن، وشهد سعر حديد المراكبي نحو ما يقرب إلى حوالي 13 ألف و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 13 ألف و300 جنيه للطن.سعر طن أسمنت المسلح حيث يبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 790 جنيها، وسعر طن أسمنت النصر 750 جنيها، وشهد سعر طن أسمنت المهندسين نحو ما يقرب إلى حوالي 740 جنيها، أما بلغ سعر طن أسمنت أسيك المنيا نحو ما يقرب إلى 740 جنيها، أما سعر طن أسمنت الصخرة فبلغ نحو حوالي 725 جنيها.