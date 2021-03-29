رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 29-3-2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:28 ص
مواد البناء
مواد البناء
هبه محمد
طباعة
تستمر عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت على موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين عن سعر مواد البناء اليوم الإثنين 29-3-2021، ويعرض لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل:

سعر مواد البناء اليوم

سعر مواد البناء الحديد والأسمنت اليوم  

1 - سعر الحديد اليوم الإثنين 29-3-2021 الأسواق

شهد سعر الحديد في الأسواق المصرية استقرار ملحوظ لجميع مواد البناء، وبلغ سعر حديد المصريين نحو ما يقرب إلى حوالي 13 ألف و500 جنيه للطن، أما حديد العتال فبلغ نحو 13 ألف و450 جنيه للطن، وحديد عطية فبلغ نحو 13 ألف 400 جنيه للطن، أما حديد عز فبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 13 ألف و700 جنيه للطن.

 سعر مواد البناء اليوم

وسجل حديد مصر ستيل نحو ما يقرب إلى حوالي 13 ألف و300 جنيه للطن، أما سعر حديد بشاي نحو ما يقرب إلى حوالي 13 ألف و500 جنيه للطن، وشهد سعر حديد المراكبي نحو ما يقرب إلى حوالي 13 ألف و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 13 ألف و300 جنيه للطن.

2 - سعر الأسمنت اليوم 


سعر طن أسمنت المسلح حيث يبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 790 جنيها، وسعر طن أسمنت النصر 750 جنيها، وشهد سعر طن أسمنت المهندسين نحو ما يقرب إلى حوالي 740 جنيها، أما بلغ سعر طن أسمنت أسيك المنيا نحو ما يقرب إلى 740 جنيها، أما سعر طن أسمنت الصخرة فبلغ نحو حوالي 725 جنيها.

قد يهمك أيضا:

وتداول سعر طن أسمنت وادي النيل نحو ما يقرب إلى حوالي 735 جنيها، وشهد سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص نحو ما يقرب إلى حوالي 760 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت العريش العسكري نحو ما يقرب إلى حوالي 735 جنيها، وبلغ سعر طن أسمنت سيناء نحو ما يقرب إلى حوالي 735 جنيها، أما سعر طن أسمنت مصر بني سويف فبلغ نحو ما يقرب إلى 755 جنيها، أما تداول سعر طن أسمنت حلوان حوالي إلى 775 جنيها، وسعر طن أسمنت السويس يصل إلى حوالي 770 جنيها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد تشغيل المترو خلال رمضان فى الخطوط الثلاثة

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات


الصور

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

الأكثر قراءة

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2021

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة جزر القمر بتصفيات الأمم الأفريقية

فوز ألمانيا على رومانيا 1- صفر بتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال

دراسة: 316 ألف نسر أصلع فى الولايات المتحدة

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

تكريم الأمهات المثاليات من نجوم الفن فى ضيافة مديحة حمدى.. الأربعاء

صدر حديثًا.. الثلاثاء بعد العصر لـ نهلة أبو العز

«البوكر» تعلن القائمة القصيرة للرواية العربية غدا

القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية محور نقاش بـ«الأعلى للثقافة» الثلاثاء