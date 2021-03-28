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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رياضة الإسكندرية تسلم شهادات إشهار 9 مراكز شباب بالعامرية

الأحد 28/مارس/2021 - 04:16 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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سلمت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ووكيل الوزارة، اليوم الأحد، شهادات الإشهار الخاصة بـ9 مراكز شباب جديدة بالإسكندرية لتضاف إلى الهيئات الشبابية بعروس البحر الأبيض.

وشملت هذه المراكز «مركز شباب سيدنا هارون، ومركز شباب سيدنا داود، ومركز شباب الوفاء، ومركز شباب البصرة، ومركز شباب سيدنا إسحاق، ومركز شباب مصطفى كامل، ومركز شباب سند بالنهضة، ومركز شباب بغداد، ومرمز شباب قرية المسيرى».

واتخذت المديرية الاجراءات القانونية اللازمة لإشهار هذه المراكز في إطار قانون الشباب رقم ٢١٨ لسنة ٢٠١٨، حيث تم إشهار المراكز التسع بفرع شباب العامرية.

ومن جانبها قالت الدكتورة صفاء الشريف، إننا سعينا جادين لإشهار هذه المراكز رغم الصعوبات وذلك لوجودها فى قرى أشد احتياجا للانشطة الرياضية ووصول الانشطة المختلفة الى تلك القرى قد يخلق لنا لاعبين محترفين.

وأضافت «الشريف» أنها سعيدة لاشهار تلك المراكز وكذا دعت للبدء فورا فى تنفيذ بعض الانشطة بالجهود الذاتية، موضحة أنه بإشهار التسع مراكز يصبح عدد مراكز الشباب في الإسكندرية ٦٠ مركز، مضيفة أن المراكز الجديدة التي تم إشهارة تقع فى منطقة العامرية التى تعد من الاماكن المحرومة المترامية الاطراف.

وقدم مندوبى مراكز الشباب المشهرة الشكر للدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، على دعمها الدائم وسعيها لسرعة إشهار تلك المراكز ووعدت بتقديم أقصى جهد لتكون تلك المراكز إضافة جديدة للهيئات الشبابية بعروس البحر الابيض، حيث تقع هذه المراكز فى مناطق أشد احتياجا الى الانشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالوصول الى القرى الأشد احتياجا.

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