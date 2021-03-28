تطهير مصارف أرمنت من المخلفات

تنفيذا لتوجيهات العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر بتكثيف أعمال خطة النظافة والتجميل بالمركز والقرى التابعة له؛ تم استئناف أعمال حملة النظافة والتجميل بقرية المحاميد.وتم رفع ٤٠٠م٣ ناتج تطهير مصرف المحاميد ابتدا من كوبري السكة الحديد حتى نهر النيل بطول ٦٠٠م، بمعدات الوحدة المحلية لقرية المحاميد.وتمت أعمال الحملة تحت إشراف رئيس القرية ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.