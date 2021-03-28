أكثر 5 أسئلة شائعة حول لقاح كورونا

أتاحت وزارة الصحة منذ بداية الشهر الحالي لقاح كورونا للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كما فتحت التسجيل من خلال موقع الوزارة لمن يريدون تلقي اللقاح.وفي هذه السطور نرصد أهم 10 اسئلة حول لقاح كورونا:هل وجود أجسام مضادة يجعلك محمى تمامًا من كورونا؟وفقًا لموقع «health» نجد أن نقص الأجسام المضادة ليست بالضرورة نقص المناعة، حيث أن مهمة اللقاحات أيضًا الخلايا التائية التي يمكنها مهاجمة الفيروس، حيث إن هذه الخلايا تحمينا من الأمراض الشديدة بينما الأجسام المضادة تحمينا من العدوى.1- هل ليس بالضرورى ارتداء الكمامة بمجرد تلقي اللقاح؟غير صحيح.. ليس معنى تلقي اللقاح عدم ارتداء الكمامة فاللقاح يقلل احتمالية الإصابة بالفيروس ولا يمنع الإصابة بالفيروس نفسه لذا من الضروري الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات وارتداء الكمامة.2- هل اللقاح يوفر لي مناعة مدى الحياة؟فعالية اللقاح حتى الآن لمدة سنة ويمكن تعزيز الفعالية بجرعة ثالثة منه نهاية العام.3- في حالة اصابتي بكورونا وتم التعافي هل من الضروري تلقي اللقاح؟بالفعل نعم..فهذا سيعمل على تطوير استجابتك المناعية القوية ضد المرض وليس له علاقة تعرضت للكورونا من عدمه.4- هل يجب على الشخص المصاب تلقي التطعيم؟لا عليه الانتظار 14 يوم حتى يتم استقرار الاعراض الخاصة بالفيروس.5- هل لقاح كورونا له آثار جانبية؟كما هو معروف نتيجة للعديد من اللقاحات الحمي الخفيفة والألم في موقع الحقن ولم يتم إثبات أي آثار جانبية آخرى.