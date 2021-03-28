قومى المرأة بالشرقية: انطلاق حملة طرق الأبواب «احميها من الختان»

أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية اليوم، انطلاق حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"، والتي تطلقها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وبالتعاون مع اليونيسف التى تستمر لمدة ثلاثة أيام.وقالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، أن الحملة بدأت اليوم بقرية بنى شبل، دائرة مركز القنايات، وتم تنفيذ ندوة بجمعية التوحيد والنور بالقرية، بحضور مقررة الفرع، وبعض العضوات، لافتة إلى استئناف الحملة على مدار ال3 أيام المقبلة فى قرى مختلفة.وأضافت فى تصريحات لـ"الدستور" أن الحملة قد ناقشت أضرار الختان من خلال نشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث، وخلق رفض مجتمعى للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين، والتعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها.كما تطرق الحديث لرأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة.وعلى هامش اللقاء قد تم التعريف بجهود فرع المجلس في شتى مجالات تمكين المرأة وحمايتها، ودور مكتب الشكاوي في مساندة المرأة وتمكينها من الحصول على حقوقها.