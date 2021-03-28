أحمد البليدي: حساسية الصدر الأكثر شيوعًا بين الأطفال

قال الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، إن حساسية الصدر أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا عند الأطفال، لافتًا إلى أن عدة تقارير أشارت إلى أن متوسط نسبة ظهور هذا المرض في مصر تتراوح ما بين 14-15% وفقًا لمصادر متعددة، ويستنزف هذا المرض الكثير من الأموال على مستوى المريض وأسرته وأيضًا من موازنة القطاع الصحى للدول.أشار إلى أن مريض حساسية الصدر يعانى من نوبات متكررة من ضيق التنفس مع اختلاف شدتها من مريض إلى آخر، حيث تضيق الشعب الهوائية لتقوم بالحد من نسبة الأكسجين في الرئة.وقالت الدكتورة هالة جودة، من جمعية أبحاث الجهاز التنفسي والتغذية في الأطفال، إن للجمعيات العلمية دورًا كبيرًا ومهمًا خلال هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها العالم كله بعد تفشي جائحة كورونا وإصابة العديد من القطاعات الطبية في الكثير من البلدان بالانهيار وإصابة البعض الآخر بالشلل التام عن مواجهة تحدي القضاء على فيروس كورونا.وأكدت أن دور الجمعيات العلمية الطبية في هذه الظروف يصبح واجبًا وطنيًا حتميًا لدعم القطاع الطبي لمواجهة الأزمة وتقديم الدعم والمشورة العلمية اللازمة، وتدريب وإعداد الكوادر الطبية لتحقيق الاستفادة القصوى من جميع العناصر البشرية والعلمية والمعملية للخروج بالمنظومة الصحية من الأزمات التي تواجهها إلى بر الأمان.من ناحيته، أوضح الدكتور شريف وجيه، رئيس القطاع الطبي لإحدى الشركات الطبية، أن هناك اعتمادًا كبيرًا على موسعات الشعب الهوائية قصيرة المدى واعتماد أقل على الكورتيزون المستنشق لعلاج حساسية الصدر، وأن الأدلة الطبية أثبتت أن أدوية حساسية الصدر التي تحتوي على موسعات الشعب الهوائية قصيرة المدى لا تعالج التهاب الشعب الهوائية المسببة لأعراض حساسية الصدر، وإنما تؤدي لزيادة المخاطر بناءً على الدراسات العلمية، وأن هؤلاء المرضى لا يلتزمون بالعلاج المضاد للالتهابات الذي يضم الكورتيزون المستنشق، حيث تبلغ نسب الالتزام حوالي 25% من المرضى المصريين، وتظهر الأبحاث أن استخدام هذه الأدوية بشكل أقل من المحدد لمدة طويلة قد تؤدي لزيادة نسب حدوث أزمات حساسية الصدر وقد تؤدي إلي زيادة التعرض لمخاطر الوفاة.يأتى ذلك على هامش إطلاق مبادرة "نسمة هوا" لرعاية الأطفال المصابين بحساسية الصدر في مصر، والتى أطلقتها إحدى شركات الدواء، بالتعاون مع الجمعية المصرية للجهاز التنفسي والتغذية للأطفال، احتفالًا بشهر المرأة ولدعم سيدات وأمهات مصر.وتعمل المبادرة علي شقين الوقائي والعلاجي، ففي المقام الأول تهدف الي زيادة التوعية لكل المرضى ومقدمي الرعاية الصحية عن أمراض حساسية الصدر وكيفية التعامل معها، كما تقوم بالعمل على تفعيل البروتوكول العلاجي للمرضى طبقًا للإرشادات والتوصيات العالمية.