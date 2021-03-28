رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أحمد البليدي: حساسية الصدر الأكثر شيوعًا بين الأطفال

الأحد 28/مارس/2021 - 06:16 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
قال الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، إن حساسية الصدر أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا عند الأطفال، لافتًا إلى أن عدة تقارير أشارت إلى أن متوسط نسبة ظهور هذا المرض في مصر تتراوح ما بين 14-15% وفقًا لمصادر متعددة، ويستنزف هذا المرض الكثير من الأموال على مستوى المريض وأسرته وأيضًا من موازنة القطاع الصحى للدول.

أشار إلى أن مريض حساسية الصدر يعانى من نوبات متكررة من ضيق التنفس مع اختلاف شدتها من مريض إلى آخر، حيث تضيق الشعب الهوائية لتقوم بالحد من نسبة الأكسجين في الرئة.

وقالت الدكتورة هالة جودة، من جمعية أبحاث الجهاز التنفسي والتغذية في الأطفال، إن للجمعيات العلمية دورًا كبيرًا ومهمًا خلال هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها العالم كله بعد تفشي جائحة كورونا وإصابة العديد من القطاعات الطبية في الكثير من البلدان بالانهيار وإصابة البعض الآخر بالشلل التام عن مواجهة تحدي القضاء على فيروس كورونا.

وأكدت أن دور الجمعيات العلمية الطبية في هذه الظروف يصبح واجبًا وطنيًا حتميًا لدعم القطاع الطبي لمواجهة الأزمة وتقديم الدعم والمشورة العلمية اللازمة، وتدريب وإعداد الكوادر الطبية لتحقيق الاستفادة القصوى من جميع العناصر البشرية والعلمية والمعملية للخروج بالمنظومة الصحية من الأزمات التي تواجهها إلى بر الأمان.

من ناحيته، أوضح الدكتور شريف وجيه، رئيس القطاع الطبي لإحدى الشركات الطبية، أن هناك اعتمادًا كبيرًا على موسعات الشعب الهوائية قصيرة المدى واعتماد أقل على الكورتيزون المستنشق لعلاج حساسية الصدر، وأن الأدلة الطبية أثبتت أن أدوية حساسية الصدر التي تحتوي على موسعات الشعب الهوائية قصيرة المدى لا تعالج التهاب الشعب الهوائية المسببة لأعراض حساسية الصدر، وإنما تؤدي لزيادة المخاطر بناءً على الدراسات العلمية، وأن هؤلاء المرضى لا يلتزمون بالعلاج المضاد للالتهابات الذي يضم الكورتيزون المستنشق، حيث تبلغ نسب الالتزام حوالي 25% من المرضى المصريين، وتظهر الأبحاث أن استخدام هذه الأدوية بشكل أقل من المحدد لمدة طويلة قد تؤدي لزيادة نسب حدوث أزمات حساسية الصدر وقد تؤدي إلي زيادة التعرض لمخاطر الوفاة.

يأتى ذلك على هامش إطلاق مبادرة "نسمة هوا" لرعاية الأطفال المصابين بحساسية الصدر في مصر، والتى أطلقتها إحدى شركات الدواء، بالتعاون مع الجمعية المصرية للجهاز التنفسي والتغذية للأطفال، احتفالًا بشهر المرأة ولدعم سيدات وأمهات مصر.

وتعمل المبادرة علي شقين الوقائي والعلاجي، ففي المقام الأول تهدف الي زيادة التوعية لكل المرضى ومقدمي الرعاية الصحية عن أمراض حساسية الصدر وكيفية التعامل معها، كما تقوم بالعمل على تفعيل البروتوكول العلاجي للمرضى طبقًا للإرشادات والتوصيات العالمية.

موضوعات متعلقة

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

«رئاسة الحرمين»: جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021


الصور

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

image description

وفد جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: فوز حمد والصبحى بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف

الأكثر قراءة

السيسي يوقع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

أسامة ربيع: 369 سفينة فى انتظار عبور قناة السويس

العقارات الآيلة للسقوط.. أرقام مفزعة وفساد يقضي على الأرواح

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ساحل العاج تعلن القضاء على داء النوم

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

سعيد المصري: «تراث الاستعلاء» يخوض عملية تطوير التراث الشعبي

«الناشرين» توضح تكاليف شحن الإصدارات لمعرضى أبوظبى والشارقة للطفل

يا عمّْيا عمّ

زهرة القرنفل