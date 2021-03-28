الطين والبرتقال..!

الساعة تلهو معي، تطرق، تنخزني، العاشرة مساءا فيروز تغني: "نحن والقمر جيران".جارتي في ارجاء قاع المدينة تنفض براغيث شعرها الاشعث، هيامها، هياجها، حرارة جسدها تتفتت تحت وميض الموسيقى، يتقاطع الأثر والخوف من هول فيروز، بينما الصوت يتدحرج الى خارج بيارات البرتقال،يصلني مع صلاة المقبرة!= 1=..لم أدرك موقعي من الحظر،عادي ،كل مهموم محظور،سمعتها تهمس على الدرج :- ربنا يزيدك قمة في المتعةاستغربت الدعاء،قلت هي فيها مس شيطاني اتركها وكأنك لم تسمع او تشاهد. جلستها على مطلع العمارة، امر مريب، تكشف عن ساقها اليمين الى اسفل حوضها،بينما تركز وتسند مؤخرتها على ساقها اليسرى، يهاب شعث شعرها ومفرق اسنانها وثرثرتها العمياء، وتلاعبها المقرف بما يحيط بهالات حلمات صدرها ، تفرك وتعصر وتضحك كأنها تتلوث من رضاع مقهور!انه يوم السبت ،الساعة 12:56 صباحا،خرج من باب العمارة،يداري ما سمع من احوال ام الخليل الشعثاء الممسوسة المهووسة بمضاجعة السكارى، عمال المزارع، المهابيل.. وانا؟عندما وصل مكتبة تذكر ما يريد ، يبحث عن ملف بإسم "بلسم نبطي ترك العطار قارورته تفوح" ، خاف من بطء جهاز الحاسوب،الشاشة تفتح وتغلق، بدأت لحظة الترقب،يقرأ كأنه يريد الخروج من صورة سيقان ام الخليل وهول صدرها العارم الكاعب برغم قذارتها، يخجل من انه يفكر في مداعبتها لعل وعسى،ضرب رأسه يحدث ما يعتقد انه طيفها البعيد:- ام الخليل؟!توقف تحت مظلة الحافلة ،شمس الظهيرة عرت رأسه،بلبلة من عالم آخر تنتاب روحه،يتابع النظر الى عقارب ساعة "الجوفيال" التي ورثها من أبيه..لا جديد العقارب هي العقارب والوقت يتبخر، بينما كان طيف حرير الروح يتبع عشرات الطيور المهاجرة، فى سماء عمان، ساعة الغروب، بدت الجدران تهمس حجارتها القديمة، تهجس لتتجمل على ذاكرة سقف السيل، هذا المجد الذي اختار إحتواء تلك المسارات التي شهقت لرؤية جبال، مهدها من حب وجمال وتراب غسلته عيون تتجلى بين جبل القلعة، ومهبط السيل عند حد سبيل الحريات، وفي تلك المسارات كان يتبع جنون ام خليل، يتبع رائحة عفونتها، فيتوه، يحمل أوراقه ويصحو على أرق غنجها وخرمشاتها.في تلك الزاوية التي تئن من الشعارات الجرافيتية العشوائية،لمح أم الخليل بكل هيبتها، هيئتها العاهرة.انتكس ،وتبخرما يريد من يومه،لحظته الهاربه-اعتقد انني يجب ان اتناسى؟..هاج صوت آخر:- ماذا قلت؟تابع صاحبنا اسراب الطيور الآمنة، اقتنص شفيف الحرير وألق زخرف خلاخيل ذهبية تلاحق لمعانها بقايا الغروب.لملم ذاكرته مع بوذا، لاعنا تلك المرأة الخراب، فقد بكت لانه رفض تقبيلها، : «إن العالم مبتلى بالموت والانحلال. لكن الحكيم لا يأسى، بعد أن تحقق من طبيعة العالم».. وكانت هي العالم.تتناور، في مساحة من فراشي، تقر معي، مع الصبر وتحاكي صمت الجدران.حرير الروح، شاشة حررتني من سقط المتاع، دخلت محراب روحي في وسط البلد.اعيش طريقتي في تتبع ظلال عاهرات التكايا، اخاف من مكر ام خليل، تحذرني حرير الروح من أثر أمراضها، فأنير يومي بمعقمات، سلخت بشرتي ولكنني احتفظ بصورة سخيفة عند عادت حركة البشر تلتقط كل شيء، بما في ذلك الصور، صورني بائع المحارم الورقية الأعمى، كان يضحك، أهداني ذات يوم واقيا، فغبت عن الوعي لكثرة ما أصابني من الضحك، هي جرح يختلف، قلت لكم انها تسرح بخيالها نحو رائحة الخبز البلدي، تنهل من اعشاب صيفية تتسابق في ألوانها، زعتر ونعناع، كرات وخس، وحمرة الفجل وليونة الهندباء والبصل الأخضر، تساعدني على الخروج الي ساحة الرقص.ضحكت حرير الروح، ضحكت، لكزني بائع البخور، همس في أذني:-يا رجل ما يضحك سنك، انت وسط السوق!-عفوك فقد رأيت ما لا يرى، (كانت أم خليل تمشط شعر ابطها وتمسح مؤخرتها، تتعطر بالتراب، بيدها ملفات الواقيات، تجمعها في جيبها المطر) ضحكت روحي، فضحكت.نظر البائع فلم ير في سقف السوق الا ظلالاً تنتظر عتمة الليل، قال:-حضر العطار الحن، اقدم عطارين عمان، وما زالت ابتسامته تغالب ما حمل لي، قلت:-من انت كان االله في عونك.البخور والمر والكافور، قلت له للتحايل على الموقف الحرج، فقد رأيت حرير الروح تتعطر من بلسم نبطي ترك العطار قارورته تفوح،:-سيدي، هي وصفات طلبتها شقيقتها، تريد تبخير جدران المنزل لنتخلص من لعنةالكورونا والمرض والحسد، والعين، نريد الخلاص من تلك الأشباح، بقايا مخلفات العناكب وزيت الخروع، تلك الاكفان التي ادخرها ابي.سكت؛ ذلك انه يعرفني، وينكر حاجتي لهذه الوصفات، ومن النادر ان أخاف لوعة الجن، وانين الأشباح، فقد كان يحرسني طيف حرير الروح، وتذكرني بأنني نظيف، يسعدها احترام الناس وحتى الجدران!ولي..يا شيخي، ان اترك أثرا والعن الفقر والدعارة، زرعت لها طفلا، اجهضت، نامت على صخر مدبب، ربطت خصرها بالصبر والكحل ومخاط الثعالب، فسقط الجنين، إذ لمحت وقت السقوط طيف الحبيب، قرين العمر وما تبقى من أثر يعز عليه تركي، فكان حضنها دفء تلك الدقائق.وحيدا، نمت على جناح حرير الروح، اعتلت قمة شجرة البرتقال، غاب القمر، ونمت حرافيش من ذهب وفضة.. للبائع، العطار شخصية مثيرة، تمائم محيرة، أنه "ابن الحن" ، ميراث عطارين، دجالين، هواة بيع البشر، اناس ملهمهم غمس النفوس بالدم والشيد الأزرق، لعنة جنزارة النحاس القاتلة، مداد الحجب وريح السموم، اشتغل كبيرهم(....) في قاع المدينة لعقود خلت في تحسس العطور والعاج والحرير واللؤلؤ، والاعشاب العطرية والطبية التي تصل إليه من جنوب الحجاز والصين والهند وأفريقيا وأرجاء المتوسط، مجاهيل النيل، وجزيرة سواكن السودان وأطياف رشيد، فيعلق تجارته، بين الموانئ ويركب الموج.تتلون حجارة البيوت والمحلات بالقبول والهمسات، تعيش شوارع وادراج المدينة حالة عشق صوفي لأثر الناس والعمارة التي هربت من زلزال الحظر والوحدة إلى أهداب عمان، موج يهدر ماحقا سوائل خراب ام خليل وقطيع دعارتها التي تصطادهم، فأتماسك، أعود إلى لحظات من الحنين الممزوج بالصبر والأمان، اتنازل عن شجرة البرتقال، الملم التراب المقدسي، واتصفح عشرات الصور الا انت؟.لم احس، فقد تصادمنا،.. وهو، "عماد" بائع الترمس على صينية من الألمنيوم:- ترمس حلو يا ترمس، ترمس للحلوين والحلوات، ترمس الوحمة وعنة المطلقات.مرت الطيور سريعا نحو غابات الشمال، لوحت لتحرير الروح، هنا جدران قديمة تنبض بالحب والحياة، تمايلت وسمعت وحدي رقص خلاخيلها، كان الشارع يسحبني في غيبوبة عطر البلسم وتداعيات بخور اللبان،الذي ما أن احترق حتى تمايلت الجدران... اعرف من أول أم الخليل حافة العبث والهلوسة ،كانت تعيش معي لغة بنات الليل في قاع وسط مدينة عمان ،لها تاريخ مع جدران مخابز وعطارين ومرضى السفلس الزهري ، هي وبعض من غابات اعضاء شباب ذلتهم الثورة وعرض الحال ، بدت العيادات مكان اجتماعهم،جماعهم،صراخهم مع ام الخليل(.. .)عشنا ألآمنا فيها، وهي اليوم تحاكي لعنة الهجران، يدخلها الفقراء للملمة جروحهم ومخاوفهم، و تحدث في استراحة تئن مراوح الهواء، في سقفها، من لوعة المرضى.=2=..وحيدا مشيت ابحث عن مكونات باقي الوصفة التي اخترعتها شقيقتي ولا اعرف مصدرها،مع البخور تريد لبخة عجين عويص معجون بندى الصباح!-فعلا مجنون، صرخ في وجهي صبي الفران العربي، قلت يا معلم حلها تناول قرصة عجين وقال لي :-اكذب وافهم شياطين هذا العالم إنها عجينة تمت على نتش عشب الندى وبدون ملح،لم تمسها خميرة،و..توكل على االله فالبلدي يؤكل وخصوصا اذا طاب بخوره!.ها انت تتمهل في تفحص ملامح الناس، الجدران،تتناوب مع قدميك في تلمس تعب الطريق، تشم روائح كثيرة وتغشى عينيك التفات حرير الروح على دفتر رسومك القديمة،وفيها رسمت عشرات الأسواق القديمة على مسار السيل،ونخرت تربة السيل ونبع السبيل الروماني القديم،كنت كأنك تنتظر تلك الطيور،لتنام الى جانب اليمام العاشق،لعاشق توقف يعد خصلات متناثرة من شعر يلون ليل عمان.وقفت أحدث ظلي:- لمن كل هذا البهاء؟.. ولما برقت عيناك، غادرت ظلي، قبلتك، لم يكن طيفك غريبا عن صورة العيد.جادلت روحي، فعضضت على خطو جيدك، لعلني لا افارق رهف رضاب،اشتقت لها، كأني التقط عسالتها كل ليل، لا أكون وحيد، تضمنا حكايات وذراعي يوسد انفاسك، بهجتها كحبة كرز يتجلي في مواسم العشاق، تصيبني السعادة كأنني على وصل معك، اللحم يحكك اللحم، واتوه باحثا عن الشفرة، لمن تبرق تلك العيون؟قال لي شيخي الملاك، نم وانت على غم، في الأسواق ينتشر عسس الموت، ادلق على عتبة الدار ملح البحر واعشاب البيادر واترك للضوء صلاة الفجر.قلبي يحدثني لثم الشفة السفلى، ففيها شغف يليق بريق يتعطر بالياسمين، يتوضأ بالسلك، يرعى يمام يشتاق إلى مداعبات.بالأمس سكرت على هوي تلك النشوة التي تعلقت في حد ذهبي بين زغب وحرير ينساب من شرنقة الشعر المتابع باصابعي،.. وقد كان ان نمت على يدي، التف ساقي بأرداف ضلت متاهة لحظة احتواء.بكيت لهفتي، شققت صدري وغبت بين الضلوع،لملمت يمام تعرق من نبض اصابعي، لثمت وردي الأثر وكنت أنت ترتقي كاهلي، اقول في صحو وهذيان:-اشتاق لصوتك، يجعلني أقوى لحظة احتواء حضنك وبريق نشوتي يتبعك، فالعطر اسمك السري، وحرير الروح التقاء لهاثك على شعر صدري، تعضين تتأوهين، ويأتيك وضوء جديد، يطلق بكاء غريب، كنا سمعنا أسطورية تلك الجنة، التي تغتسل لها حرير الروح من جنابة خطها أثر يشق حلم شق لحظة الفلق، تناثرنا على برعم من شجر عتيق يقال له برتقال... قلت لك على عري الحلم، شدي ظهري، فالشهقة ترضع عطشك، ولا طهارة لمن غسلها شذى البرتقال.جادلني الصوت البعيد:-مالك يا باشا السرد.. ملتهب؟تذكرت انني في يوم الأحد 9:07، اشتبك صباحي مع ليلة الاحد ،عندما تشتت دمي وذهني وهي تردد:- معلش مش عارفة اتكلم! أدور وراء العطار وحرير في الغروب...وجادلت الطيف كأنني برتقالة في سجن:-لماذا جعلت ام الخليل تؤشر عليك وتحدث الناس انها غسلت حلمات ثدياك بالطين وعطر البلسم؟صمت الطيف.=3=.. هي حكاية يصطدم بها العطار، يفهم ان حرير جنية، وأن صاحبنا راكبه، يضحك ويؤشر بالأمر منها.طبعا في الجزء التالي، - يحدث حارة من جبابرة الخانات والبارات عن عهر ام الخليل ،وكيف التبس الامر على قوة الأمن التي حاولت منع اختلاطها مع الناس او في مداخل العمارات او الزقاق القديم.حرير الروح تتجسد للعطار، تنتشي غسيل جيدها عرق يتصبب مثل مسك الزمان.، تحكي له عن حجاب قديم تحملة دائما، وتخاف من نبشه.-يا لهوي-دا العطار مكشوف عنه الحجاب-يا لهوووي، وتدور الحكايات، فيبدأ العطار بالتخفيف عن حرير، ويشرد لها قصص عشرات الحجب التي نبشها.-دا موضوع كبير-عايزة أعمل لقلبي حجاب،مافيش وصفة-العطار جاهز يا روح قلبي.- نكتب ايه في السطر الأول من الحجاب؟-مش عارفة لم أكتب حجاب قبل كده-تخيلي، القلب عايز الحجاب ليه ليه.. وايه-افكر-بس أنا قلبي مطمئن بيك- احنا في السطر الأول!!-الظاهر أني مش محتاجة حجاب أنا مطمئنة بيك و بس- وانا، فى قمة الاطمئنان، ومين لي غير روح حياتي..وظهرت في السقف تلك الشجرة التي تنبح بعطر من طين وبرتقال،ما زلت اخاف من ام الخليل، وهي تلاحقني من مطعم الى بار الى مكتبة تتصفح كتبي، حرير الروح تخاف منها، حرفت هوس ام الخليل واصطنعت مجريات ليوم مختلف،لملمت تمايلها وزخرف ثوبها وقالت:- عندي كتاب بيتكلم عن تاريخ رشيد من 1517، من بداية العثمانيين، لان البلد ازدهرت في تلك الفترة وكان حاكمها واسمه القبودان يتبع الاستانة وليس الوالي.انتبهت الى ظل العطار وحذاء ام الخليل،شاشي تبرق من جديد،تلعثمت وقلت:- حلو، يعني من اول حملة السلطان سليم الأول على رشيد،.. طيب، الكتاب يفيد في روايتك من الناحية الاجتماعية؟احتوتني وعالجت قبلة سريعة وقالت كأنها تؤرخ من جديد:-نعم لانه يتكلم عن وجود وثائق من ارشيف المحكمة بعقود زواج لرشيديات من اجانب في سنة1750-يعني حوالي ٢٣٠ سنه بعد وجودهم في رشيد-كان في أجانب من جنسيات مختلفة طول الوقت لان البلد كانت ثغر تجاري ملاحي بحري ونهري وكان في قناصل لدول كتير بيحمي التجارة والجالية من الفرنسي واليوناني والإيطالي والكريتي والمغاربة ودول كان لهم حي مخصوص سكنين فيه.-كلام حلو، لأن رشيد حسب ما قرأت كانت نقطة مهمة للتجارة الدولية، وللأسف لتجارة الرق والجواري، إلى وقت حملة فريزر.. أليس كذلك؟هجمت كلاب ضالة على شاشتي، انتبهت الى خلو السماء من القمر،هل أطلقت ام الخليل عليه رصاصة من خرطوشها السام؟-ربما !انه صوت العطار كنا نتلاعب بالوقت ونتجرع سم العزلة والحظر، اذكر وقت الجريمة الإثنين الساعة 4:54 صباحا .=4=ينبهك لون البرتقالة على الشجرة إلى نداء يرتد صداه في قلب حرير الروح، فها هي تتوسد ذراعي وتداعب شعر يدي المشاغب، عيناها ترقص، تدعوني إلى ساحة تشتعل ببراعم تستقر على حواف الأرض الطحينية.قلت لك في طيفك المضفور مع حوضي العنيد:- هيا بنا نلعب بالطين- الطين؟جمعت كتل لينة، معطرة من طين مس خلوتك، بانت صحائف الجمال تحدت رائحة الخوف والصمت.ترتعش أصابع يدي، كلما مرت على مسامات تنبض بالاثارة وتغتسل تحت اصابعي بالنور الإلهي، جاد غيثك فإنتفضت مرات ثلاث متواليه، عض نابك كتفي، سأل الدم يبرق بالرضا.تابعت لعبة قناع الطين.اكتشفوا الجريمة،كانت الجثة لعامل البلدية الذي يحرس الجدران، يشرب بقايا زجاجات الخمر التي يلقيها مدمنو الليل والقلعة وام الخليل،يجمع هذا العامل اقماع السجائر،يفرطها ويجمعها في لفائف ورق الاتومان الناعم،قتل على يد ام الخليل لانها تعتقد أنه سبب اصابتها بالإيدز،وهو قال لبائع الصحف ان كلامها كذب وانه نظيف، طبعا هو يكذب، يؤلف شيفرة طريق تلك التكايا التي تعج بالمرض والجوع، نخاف ان نغيب عنها، فيصيبنا المرض.ذات يوم الإثنين 9:49 صباحا ،تعاملت جدران عمان مع قصص مقاتل الرجال في وسط قاع المدينة.وردني الطيف،اشم رائحة عفونة الشعثاء،مطعم الحمص والفول والفلافل يسرق حواسي.- يا صباح الابداع-.. والفل، والحب... وأشياء أخرى!=النص الذي وصلك، هذا تمرين، والنتيجة هنا، كاملة مكملة؛ذلك أن جريمة وقعت على أرض المسرح،لزوم تعبير آخر عن يوميات العطار والطيران والسيل.ينبهك، مرة أخرى، كأنها تغفو على رائحة الدم، ولون البرتقالة على الشجرة، تنال شهوتها وهي تغرس سكين الراعي في خاصرة الملاك الحارس، أحسست ذلك، سمعت إلى نداء يرتد صداه في قلب حرير الروح، فها هي، تكرر قتل الحجاب، تعويذة حياتها، تلك الوثيقة التي تعد شهادة ميلادها، تتوسد ذراعي وتداعب شعر يدي. المشاغب، عيناها ترقص، تدعوني، دعوة جادة إلى ساحة الرقص،نرقص على سجادة صلاة تزدهر بالزخارف والطحين والعين، تشتعل ببراعم من سكر العطارين على حواف الأرض الطحينية، تغتسل بالسكر والسيرج، وشراب برتقالة جوفاء.قلت لك وانت حائرة في طيفك المضفور، مرة أخرى، كما صورني الحارس عاريا الا من كهولتي، مع حوضي العنيد:- هيا بنا نلعب بالطين- الطين؟جمعت كتل لينة، معطرة من طين مس خلوتك، بانت صحائف الجمال تحدث رائحة الخوف والصمت.ترتعش أصابع يدي، كلما مرت على مسامات تنبض بالاثارة وتغتسل تحت اصابعي بالنور الإلهي، جاد غيثك فانتفضت مرات ثلاث متوالية، عض نابك كتفي، سأل الدم يبرق بالرضا، إلى أن سأل الدم مع لمعان ذهبك الخلخال والسكين في حوض البطيخة.تابعت لعبة قناع الطين....غفت اصابعي، تتأرجح بين يمامة مطلية بالطين وأخرى تتراقص على يسارك تتعب لساني واعض، كأني طفل الفطام.جاد الطين، يذاكر نزف تعرق انتاب عش مفرق اليمام، تلونت الرمانات وخدشها بريق لمعة شعرك وفرط الذهب.اي ضوء غطينا في جلاله نتبارى في الرقص والبكاء... ولما أفاق، كانت ملائكة انفاسها تترقف جمر العيون، كنت مصابا بمن يطمئن إلى حجاب مشاغب، معلق في وسط الحضن، تداعبه ملوحة العرق، وتناثر العطر و.. ما لم يرتقي في الحلم... ولما تلاقت العيون، قالت وقلت، سأفصح عن تلك البرتقالات التي صارت من طين، والطحين صبغ يمامات تختبئ في زغبها النابض مثل بندول ساعة ابي.رأيت، حلما سرياليا، أحببته فقد رأيتك ترتقين شجرة البرتقال، بحثا عن يمامات التي سرقها، طيرها فأتعب عربك، هذا الدفتر الأبيض بدون يمامات، أو غميسة خبز وزيت وخوف من حجاب... رأيت خضرة المحمد عارية، بهاء أزلي، حنو البياض على خط الحراث، لكنها لم تخلع حجابها.قبل نومها تتمسك بالنشوة، يعيقها ضجيج الملائكة وجوار الشياطين وتلصص الاولاد... لأمي حكايتها عن السيل وطينة الأرض وأطلال البرتقال، عندما كانت تفترش حصير أوراق الخريف، تفتح ساقيها وتقابل ريح البحر، مرتجفة، بدها على السكين، وطعام الأبقار يئن...سمع المنادي ام الخليل تندب حظها، جنينها،فهل هي من قتلت العامل المتخلف،جامع أعقاب السجائر،..وفي رواية اخرى انه كانت استاذ جامعي طرد لأنه كان من اتباع الحمر،يتشيع في مدرجات الجامعة للحزب الشيوعي، الأحمر السوفيتي،وذكرت التحقيقات انه كان يحب البرتقال ويستحم بالطين ويتعمد بزيت البرتقال الحاد.نادت ام الخليل وسط الشارع:-..لمن أصاب قلبه الإيمان والطمأنينة.لا جواب،الكل يهرب خوفا من البراغيث التي تتبعثر من ملابسها وشعرها.في وعي تام رأيت انه الثلاثاء ،الساعة1:23 صباحا.جمعت للقمر الذي بان بعد مقتل عامل البلدية عدة ازاهير ووضعتها على القبر،قرنفل احمر، شمع ليلكي.. باقة من الزهر، تيولب!من بعيد،طرف شجرة صبير عتيقة تجاور أسوار المقبرة نعقت ام الخليل واعلنت تتضاحك:- ازهارك،أهي خلطة لوقت السعادة والحب،او افتقاد لما كان يهرب صاحبك العامل المدمن على الحشيش و حضن ام الخليل؟انتبهت انه الثلاثاء 8:37 صباحا، لاحقتني المحققة تريد ان تكلمني عن معنى باقة الازاهير التي ارسلتها الى قبر العامل.-ارسلتها؟لم تفهم!..وفي ذات الحال الثلاثاء 9:54 صباحا توتر نبضي وتشنج صوتي،الهاتف يعلن اسم المتصل،اختلط في عيني سيل من الطين واخر من عصير البرتقال، مكالمة صوتية لم يتم الرد عليها،حقيقة يا حرير الروح، لم يتم الرد ، ايضا دردشة فيديو ،لم يتم الرد عليها.احتارت رقبتي فتصلبت،انهارت دفوعي،احسست بمذاق الهيرويين والحشيش سريعا تسارعت نبضات قلبي، لمت سرة ام الخليل ،نقطة لتجميع البودرة ولمزيد من التوهان.العامل يضبط حرير الروح في طيف عابر لسماء المدينة،يحدثها عن انه لحس دماغي،وانني لا اكتب السيناريو وان ابطال مسرحيتي وهم في وهم.تتصاعد صوت الموسيقى،تقترب القبور واقرر قتل ام الخليل والعطار..اكملت سينارية الطين والبرتقال،المخرج ،على الهاتف :لم يتم الرد،كنت اتمدد وسط الشارع في تمام الساعة 10:52 صباحا، دردشة فيديو لم يتم الرد عليها ، مكالمة صوتية لم يتم الرد عليها..غفوت،تكلمت، انتهت المكالمة ، 13 دقيقة،اكتشفت ان الرابط لا يفتح .-آه فهمت، فعلا الرابط ما ..مصاب بالتعب والهكرز ، على ما اعتقد ...حملت بيدي كتلة من طمي الطين،وفي اليد الاخرى برتقالة،قلت اتجمل مع ملاكي الحارس حرير الروح، انني متعب،حاورتني عن معنى وجود الطين والبرتقال على خشبة المسرح؟..ولكنها خلعت ملابسها ترقص وهمست:- الأغنية دي هتفضل اجمل حاجة عبرت عن اللي جوانا من مشاعر وذكريات لأيام زمان...قلت كالممسوس من جمال الرقص مع العري الكامل:-هيا بنا نفض بكارة الحجاب!*حسين دعسة قاص وروائي وناقد من الاردنمؤسس لمختبر السرديات الاردني.مدير تحرير جريدة الرأي الأردنية