إعادة بناء منازل الأسر الفقيرة فى الأقصر

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع "بيوت الخير" سلمت اليوم الأحد، شركة إعمار مصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بيوت الخير إلى الأسر المستحقة بقرية الغريرة بمركز أسنا بمحافظة الأقصر، وهو المشروع الذي تموله إعمار مصر.وذلك بحضور كل من اللواء الدكتور عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، نائبًا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وإبراهيم نصير، رئيس مدينة إسنا وصبرى عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندسة أمل مبدى، المدير التنفيذى لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، وخالد عمران مدير مؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.وتأتى المرحلة الثانية من مشروع بيوت الخير في إطار تفعيل دور المسئولية المجتمعية لإعمار مصر، وتستهدف إعادة بناء 431 منزلا في محافظتي الأقصر والشرقية، وتنفيذ مشروعات لتوليد الدخل للأسر المستحقة ضمن المشروع، فضلا عن ترميم وتأهيل عدد 2 دور أيتام في محافظتي بني سويف وأسيوط.وحرصت إعمار مصر على استخدام مواد آمنة بيئيا في عمليات إعادة البناء للمنازل، والتي بلغت تكلفتها 40 مليون جنيه، فضلا عن توفير فرص عمل من خلال تنفيذ مشروعات حرفية وتجارية مثل ورش النجارة، والبقالة، والأدوات المكتبية، وذلك لمساعدة السكان في الحصول على مصدر دخل دائم يحقق لهم حياة كريمة.وألقى اللواء عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد بالأقصر، كلمة محافظ الأقصر التى أكد فيها أهمية التعاون ما بين القطاع الحكومى والخاص من خلال تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى في تحقيق التنمية المجتمعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيدًا بالمجهودات المبذولة من قبل إعمار مصر ومصر الخير لدعم القرى الفقيرة والأكثر احتياجًا من خلال إعادة بناء المنازل مع العمل على توفير فرص عمل للأهالى لضمان الحياة الكريمة لهم، مشددًا على كل المسئولين ضرورة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وتسهيل مهامهم في دعم الإنسانية.وقال محمد على العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية: "وضعت مصر خطة طموحة لتوفير حياة كريمة لسكان القرى المصرية الأكثر احتياجا، وكان لا بد لنا في إعمار مصر أن نكون جزءًا من هذه الخطة، خاصة وأنها تتماشي مع رؤيتنا في أهمية تنمية المجتمعات التي نعمل بها؛ لذلك بدأنا منذ عام 2018 في مشروع بيوت الخير، ومن خلاله تتولى إعمار مصر بناء وحدة سكنية لكل أسرة مستحقة مقابل كل وحدة تبنيها إعمار في مشاريعها بمصر".وأضاف "العبار": نؤمن في إعمار مصر بفكر الاستدامة؛ لذلك لم نكتف في مشروع بيوت الخير ببناء المساكن للأسر فحسب، لكن كذلك توفير مصدر رزق مستدام لتحقيق تنمية الإنسان وتوفير حياة كريمة له؛ لذلك نفذنا مشروعات توليد الدخل في مجالات حرفية مختلفة بهدف توفير فرص عمل للأسر، وبالتالي مصدر رزق مستدام".وكانت إعمار مصر قد انتهت العام الماضي من المرحلة الأولى من مشروع بيوت الخير، والذى يعد من أكبر المشروعات التنموية الممولة من القطاع الخاص داخل مصر في محافظات أسوان، قنا، مطروح، والبحيرة، حيث قامت بترميم وتأهيل 1000 منزل وتطوير بيئة السكن في المحافظات الأربع، من خلال بناء الأسقف وترميم الجدران وتطوير شبكات الصرف المنزلية وتوصيل المياه النقية، بالإضافة إلى توفير 500 مشروع من مشروعات توليد الدخل في مجال الإنتاج الداجني للأسر الأكثر احتياجا، وذلك اعتمادا على دراسة دقيقة للأسر الأكثر استحقاقا بكل أنحاء الدولة المصرية وترتيب عوامل الاستحقاق للأسر المستهدفة لتشمل عدد أفراد الأسرة وحالة عائل الأسرة والنطاق الجغرافي ومساحة المنزل وغيرها من العوامل التي تساعد على تحديد الفئات الأولى بالرعاية وضمان وصول الحق لمستحقيه.وقال المهندس أحمد علي، رئيس التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير إن المؤسسة قامت ببناء هذه المنازل في إطار تقديم المؤسسة حزمة ضخمة من المساعدات الإنسانية التي تهدف في النهاية، لتحسين البيئة المعيشية للأفراد والأسر الأكثر احتياجًا والتركيز على المناطق الأكثر فقرًا مع الاهتمام بالتمكين الاقتصادي ولفت الي أنه تم هدم المنازل القديمة بمعرفة المستحقين حيث كانت منازل متهالكة ومتهدمة ولا تصلح للسكن وغير أمنة على من يسكنونها، ولذلك تم هدمها ثم قامت مؤسسة مصر الخير بإعادة بنائها بالكامل وتأسيسها وعمل التشطيبات لها وإدخال جميع المرافق لها بشكل كامل ومتميز ويتم اليوم تسليمها لاصحابها من المستحقين.وأضاف أن بناء هذه المساكن يأتي ضمن المرحلة الثانية لمشروع بيوت الخير، والذي يتم تنفيذه في عدد من المحافظات، حيث تشمل المرحلة الثانية ثلاثة محاور، هي أولا مشروع بناء أكثر من 400 منزل في محافظتي الشرقية والأقصر للفئات الأولى بالرعاية، لتوفير منازل مناسبة لهم بشكل لائق، والمحور الثاني للمشروع هو إقامة ما يزيد على 45 مشروعا لتوليد الدخل لبعض الأسر المستحقة، في ضوء التمكين الاقتصادي لتوفير مصدر رزق لهذه الأسر يضمن لها دخلا ثابتا يفي باحتياجاتها لتوفير الحياة كريمة لتلك الأسر، متابعا أن مصر الخير تؤكد على أهمية تعاون القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني في خدمة المستحقين وأتوجه بالشكر لكل شركاء الخير في حملة إفطار صائم وأشكر شركة إعمارعلى استضافتها الحدث وتذليل كل العقبات لخروج الحدث بشكل متميز.