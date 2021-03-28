ولاد الأصول.. أهالى الصعيد «الجدعان» فتحوا منازلهم وتبرعوا بالدماء

وسط الشدة تظهر معادن الناس، هذا ما تعلمناه منذ الصغر، وهو ما أثبته الكثير من الشدائد التي مرت بها مصر وظهرت فيها جدعنة المصريين، فعقب وقوع حادث تصادم القطارين، أمس الأول، بمحافظة سوهاج، انتفض أهالي المحافظة لمساندة المصابين وأهاليهم.فتح أشرف طلعت، من مدينة طهطا، عددًا من الشقق المفروشة التى يملكها وأقاربه وجهزها لاستقبال أهالي ضحايا قطار سوهاج الذين جرى توزيعهم على عدد من المستشفيات من بينها مستشفى طهطا العام.وقال «طلعت»: «فور علمى بخبر الحادث عبر منصات السوشيال ميديا اتجهت فورًا إلى مستشفى طهطا، وكان به عدد كبير من المصابين وذويهم، فعرضت عليهم استضافتهم ليكونوا بالقرب من أبنائهم المصابين وتركت رقمى فى ورقة وعلقتها على حائط بالمستشفى، وطلبت من زوجتى تجهيز طعام لتوزيعه على الأهالى والمصابين».وأضاف: «كتبت رقمى فى منشور على فيسبوك وشاركته فى أكثر من مجموعة حتى يصل لأكبر عدد ممكن من أهالى الضحايا».وتابع: «تقديم المساعدة للمحتاج شىء طبيعى وتربينا عليه فى الصعيد، ولست حالة فردية فى هذا الأمر، فعندما توجهت إلى مستشفى طهطا شاهدت الكثيرين ممن يوزعون الطعام ويتبرعون بالدم».قصة أخرى للشهامة بطلها أحمد المنشاوى، ابن مدينة سوهاج، الذى جهز سيارته الخاصة ومنزله استعدادًا لاستقبال أهالى ضحايا الحادث بعد أن نشر رقم هاتفه على فيسبوك وأعلن استعداده لتقديم المساعدة.قال لـ«الدستور»: «علمت بخبر الحادث من التليفزيون عقب عودتى من صلاة الجمعة، فاتصلت ببنك الدم الذى أتبرع لديه كل ثلاثة أشهر وأبلغتهم برغبتى فى التبرع للمصابين».وأضاف: «أهالى محافظة سوهاج كلها انتفضوا بعد علمهم بالحادث وتوجه عدد كبير جدًا منهم للتبرع بالدم، وهو ما أكده لى المسئول عن بنك الدم الذى أبلغنى أنه سيتواصل معى فى حال احتاجوا لمزيد من المتبرعين».وقال أسامة حسانين، من مدينة سوهاج، إنه فور علمه بخبر التصادم ترك مقر عمله وتوجه فورًا إلى مدينة طهطا لتقديم المساعدة فى صورة التبرع بالدم أو توفير الطعام.وأضاف: «اخترت مستشفى طهطا كوجهة لى، لأنه قريب من موقع الحادث وقريب من مقر عملى، حيث يستغرق الوصول إليه نصف الساعة تقريبًا، وفور وصولى عرضت المساعدة على الأطباء والممرضين، وقمت بالتبرع بالدم».يواصل «حسانين»: «ما حدث من أهالى الصعيد، خاصة أهالى سوهاج، تصرف طبيعى يحدث دائمًا فى أوقات الشدة، لأنه من الوارد أن يكون أحدنا فى مكان المصاب أو المتوفى أو ذويهما، ووقتها سيكون بحاجة لمن ينقذه أو يقدم له المساعدة».وأوضح أن الوضع داخل المستشفى كان منظمًا بشكل جيد بفضل المتطوعين الذين توجهوا إلى المستشفى، وقسموا أنفسهم مجموعات لكل مجموعة دور محدد، مثل توفير الأكل والشرب للمصابين وذويهم، أو تنظيم الدخول والخروج، بحيث يصل أهالى كل مصاب إليه بسهولة ويسر، وهناك من تولى تنظيم عمليات التبرع بالدم، أو توفير مكان للمبيت أو نقل المصابين الذين استقرت حالتهم الصحية إلى منازلهم.لم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لـ«أسامة محمد»، الشاب الثلاثينى، ابن محافظة سوهاج، الذى علم بخبر الحادث أثناء تصفح مواقع التواصل الاجتماعى فى منزله.قال: «فور علمى بالخبر أبلغت أشقائى وأقاربى وتواصلت مع عدد من الأصدقاء واتفقنا على تقسيم أنفسنا والتوجه للمستشفيات التى استقبلت المصابين للتبرع بالدم، وبالفعل توجهت مجموعة إلى مستشفى طهطا، والباقى توجه إلى مستشفى جهينة».وأضاف: «قبل توجهنا إلى المستشفيات جهزنا كمية من الطعام والشراب لتوزيعها على المصابين والأهالى، لعلنا نكون سببًا فى إنقاذ أو نجدة أحدهم بهذا الفعل».وأوضح «محمد» أن المتطوعين كان لهم دور مهم فى تقديم المساعدة وتخفيف آثار الحادث، لأنهم وفروا الطعام والشراب وأماكن الإقامة والهواتف، ليتواصل المصابون مع ذويهم، ووضعوا سياراتهم الخاصة تحت خدمة المصابين وذويهم وتبرعوا بالدماء لإنقاذ الأرواح، وقدموا المساعدة لأهالى المتوفين للتعرف على ذويهم وتشييع الجنازات.