الأقصر تتصدى لـ«الشيشة» بحملات تفتيشية

فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، حملة مكبرة بمنطقة شرق السكة، وشوارع المدينة، المنشية، التلفزيون، وتمت أعمال الحملة تحت إشراف اللواء أشرف منير، نائب مدير أمن الأقصر الحكمدار، وبقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق وضباط المرافق.وأسفرت الحملة عن تحرير 132 محضرا تضمنت 29 محضر إشغالات، 8 محاضر نظافة عامة، 25 محضر مضبوطات متنوعة، 11 محضر لباعة جائلين، و57 إزالات إدارية، 2 محضر لمقاهى تقدم الشيشة.