التحالف المصرى ومنظمة إيفا الايطالية يرحبا بقرار إيطاليا رفع الإقامة الجبرية عن «عرفات» وزملائه

رحب اليوم التحالف المصرى لحقوق الانسان والتنمية وملتقى الحوار للتنمية بقرار السلطات الايطالية بإلغاء قرار الإقامة الجبرية لمحمد عرفات مدير مكتب نقابة si.cobas وزملائه على خلفية تنظيمهم لمظاهره عمالية سلمية لوقف الإجراءات غير القانونية التى اتخذتها شركة tnt بحق مئات العمال وادت لتشريدهم.وأكد التحالف المصرى وملتقى الحوار ومنظمة ايفا ومقرها إيطاليا انهم يتابعون على مدار الساعة ما يحدث في التظاهرات التي لازالت مستمرة حتى يتم إسقاط كافة التهم عن عرفات وزملائه وتحقيق مطالبالعمال المشروعة.وقالت أمل أحمد رئيسة منظمة إيفا الإيطالية اننا نتضامن مع العمال وقيادات النقابة في مطالبهم التى تتفق وصحيح القانون الايطالى وهى1- مطالبة شركة الفيدكس العالمية بالخريطة الاقتصادية لها على مستوى أوروبا عامة وإيطاليا بصفة خاصة. وضمان شركة الفيدكس ببقاء مخزن بياتشينسا مفتوحا وضمان استمرار العمل به وعدم فرضية تخفيض العمال.2- دفع فرق مكافأة الإنتاج عن سنة 2020 والتى تم الاتفاق عليها مع نقابة سى كوباس من قبل، وتجديد الاتفاق على مكافأة الإنتاج لسنة 2021.3-دفع المبالغ المالية المعترف بها من قبل مكتب العمل بمحافظة بياتشينسا لكل عامل كل على حسب المبلغ المقرر لة والتى لم تدفع حتى الآن.4- دفع نصف ساعة الراحة للعمال وفقا لما ينص علية عقد العمل الوطنى لدولة إيطاليا.5- إعطاء الدرجة الوظيفية الثالثة لكل من يقوم بعملة ( وظيفة مسؤول داخل العمل ).6- رفع بون الطعام اليومى من 5،29 يورو إلى 7 يورو. والالتزام بدفع فرق بون الطعام عن سنة 2020.7- احترام عقد العمل الوطني الإيطالي وتطبيق ما ينص عليه من دفع الإجازات المرضية وإصابات العمل 100% والذي لم تلتزم شركة البا بتطبيقة.