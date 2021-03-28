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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار أعمال الرصف وصيانة المرافق الحيوية في كفر الشيخ

الأحد 28/مارس/2021 - 04:06 م
استمرار أعمال الرصف
استمرار أعمال الرصف وصيانة المرافق
عمرو الشامي
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شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، وأعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

حيث أشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال الرصف بالمدينة والقرى،فتم فرد طبقة من السن، تمهيدًا لأعمال الرصف بقرية أبو دراز، لرفع كفاءة الطريق وتحقيق السيولة المرورية للمارة والسيارات، وأشرَف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على أعمال الرصف ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية بقرية الشمارقة، ضمن الخطة الاستثمارية، بالإضافة الي متابعة الأعمال التمهيدية للرصف بالإنترلوك لشوارع منطقة ميت علوان بشرق المدينة، وذلك لرفع كفاءة الطرق، لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

وتابع علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرصف ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية بطريق "صروه – عشوش" لرفع كفاءة الطريق وتحقيق السيولة المرورية كما أشرف على أعمال تكسية ترعة السلامونية بقرية شباس عمير، مشددًا علي الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد، وأشرَف جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول، علي أعمال القافلة الطبية العلاجية بجميع التخصصات بقرية ٦٩ المنصور، حيث يتم الكشف وصرف العلاج وعمل التحاليل الطبية بالمجان.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال إصلاح أخطار الصرف الصحي بمناطق متفرقة من المدينة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق، وأشرَف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي أعمال إصلاح كسر في خط المياه الرئيسي بعزبة الزعفرانة، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي ببيلا، بالإضافة الي متابعة أعمال صيانة كابل الانترنت بعزبة الروضة، التابعة لقرية الناصرية.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال رفع بقايا تجمعات المياه الجوفية بالمناطق الأكثر انخفاضًا بقرى الشهابية، والشيخ مبارك، كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرش والتطهير بالمساجد، والمدارس، والمنشآت الحيوية بقري الورق، والقن، بالإضافة الي متابعة أعمال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بقرى سد خميس، والروضة، والقصابي، والفقهاء القبلية، وأبو غنيمة، والقن.

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