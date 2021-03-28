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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يقترح تشكيل خطة برلمانية وزارية لدراسة أسباب حوادث القطارات

الأحد 28/مارس/2021 - 04:05 م
حادث قطاري سوهاج
حادث قطاري سوهاج
أشرف لاشين
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اقترح أحمد بهاء شلبي عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن حزب حماة وطن، تشكيل لجنة برلمانية وزارية مشتركة لبحث ودراسة أسباب استمرار حوادث السكك الحديدية، رغم مشروعات التطوير الحالية، ووضع خطة معلنة ومحددة المدة للحد من تلك الحوادث.

وقال «شلبي» في مقترحه الذي قدمه لمجلس النواب، إن قطاع السكك الحديدية شهد نقلة كبيرة، والدولة أنفقت المليارات علي تطويره، ورغم كل ذلك تتوالي الحوادث سنويا بمعدل حادث أو أثنين، ومازال يسيل علي قصبان دماء المصريين، دون أن يكون هناك خطة واضحة المعالم لوقف تكرار هذه الحوادث مستقبلا، بما يستوجب تدخل برلماني مباشر ودائم أثناء تنفيذ خطط الحكومة في عملية التطوير.

وشدد على ضرورة أن يكون رفع كفاءة العنصر البشري، وتطوير أنظمة الأمان والتحكم، هو القاعدة التي تنطلق منها عملية تطوير خطط السكك الحديدية.

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